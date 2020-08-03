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Барселона хочет повысить сумму отступных за Фати до 400 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Ансу продлит контракт с каталонцами

Барселона хочет повысить сумму отступных за Фати до 400 миллионов евро
Новина українською

Руководство "Барселоны" планирует начать переговоры с нападающим Ансу Фати об изменениях условия действующего контракта, сообщает Marca.

Каталонцы хотят продлить соглашение с 17-летним испанецм, которое истекает в 2022 году, и прописать в нем сумму отступных в размере 400 миллионов евро.

Отмечается, что "блаугранас", в первую очередь, хочет уберечь игрока от интереса со стороны "ПСЖ", ведь клуб боится повторения сценария с Неймаром.

В сезоне-2019/20 Фати провел за "Барселону" 32 матча, на его счету 8 голов и 1 результативная передача.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Комментарии (4)
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Dr. House (Подолье)
03.08.2020 в 16:57
А ху-ху не ху-ха?)))
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+2
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
03.08.2020 в 16:36
400 мало, надо миллиард.
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0
-3
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
03.08.2020 в 16:12
Вот и закончится сказка Фати: в Барсе он был и останется резервистом звездных нападающих, а получать игровую практику в другом клубе теперь тоже не сможет. Соответственно, и за сборную Испании сыграть шансов не много будет
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+2
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
03.08.2020 в 16:35
Ага.. Та помечтай..
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0
-3


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