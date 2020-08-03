Барселона хочет повысить сумму отступных за Фати до 400 миллионов евро

Руководство "Барселоны" планирует начать переговоры с нападающим Ансу Фати об изменениях условия действующего контракта, сообщает Marca.

Каталонцы хотят продлить соглашение с 17-летним испанецм, которое истекает в 2022 году, и прописать в нем сумму отступных в размере 400 миллионов евро.

Отмечается, что "блаугранас", в первую очередь, хочет уберечь игрока от интереса со стороны "ПСЖ", ведь клуб боится повторения сценария с Неймаром.

В сезоне-2019/20 Фати провел за "Барселону" 32 матча, на его счету 8 голов и 1 результативная передача.