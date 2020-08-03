Азар назвал лучший гол, который ему приходилось видеть

Нападающий сборной Бельгии и мадридского "Реала" Эден Азар в интервью пресс-службе УЕФА назвал самый красивый гол в Лиге чемпионов, который он видел.

"Два года назад — гол Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса". Сидел перед телевизором и просто рот разинул: "Ооо! Вот это гол!" Гарет Бэйл тоже положил отличный "Ливерпулю" в финале 2018 года. Просто вау! Оба реально хорошие", — сказал Эден.

Азара также попросили выбрать гол, который он хотел бы забить сам.

"Тут всё просто. Зинедин Зидан, финал Лиги чемпионов 2002 года с "Байером". Левой с лёта в девятку, пока-пока", — сказал бельгиец.

Напоследок Эден назвал самый невероятный гол в истории, который он видел.

"Деннис Бергкамп за "Арсенал" против "Ньюкасла" в 2002 году. Касание, подработка, удар. Как он развернулся вокруг защитника, было неповторимо", — сказал Азар.