Подвинься, Эвертон: в гонку за Регилоном вступил Челси

"Челси" обратился в офис "Реала" насчет левого бека Серхио Регилона и на днях сделает официальное предложение, сообщает Sky Sports.

В конце прошлой недели "Эвертон" уже предложил "Сливочным" 18 млн фунтов за защитника, но те не спешат принимать предложение, ожидая больше серьезных сумм.

Источник пишет, что "Челси" действительно готов значительно повысить ставки, поскольку переговоры с "Лестером" по Бену Чилуэллу провалились. "Лисы" немного снизили требования от первоначальных 80 млн фунтов, но все равно это много.

Между тем, Фрэнк Лампард недоволен игрой обоих своих левых защитников - и Маркоса Алонсо, и Эмерсона Палмьери, и просит у клуба нового исполнителя.

23-летний Регилон был признан Ла Лигой лучшим левым беком минувшего сезона. В аренде в "Севилье" он сыграл 31 матч (2 гола, 4 ассиста) в чемпионате. "Нервион" не против продлить аренду, но "Реалу" нужны деньги из-за понесенных во время карантина убытков.