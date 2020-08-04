Редакция авторитетного французского издания L'Équipe придерживается мнения, что их соотечественник и главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан – лучший наставник в мире на данный момент.

С данной темой на первой полосе газета сегодня поступила в продажу. Зидан обошел в рейтинге L'Équipe менеджера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Зидан тренировал "меренг" с 2016 по 2018 год, он выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, трижды взял с командой трофей ЛЧ, а также дважды победил в Суперкубке УЕФА и на КЧМ. После паузы в карьере и камбэка в Мадрид в прошлом году француз вновь выиграл Примеру.