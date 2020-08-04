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Экс-игрок Реала: Пике? Жерар – игрок второго сорта. Серхио Рамос – лучший защитник в мире
Традиционные сравнения
Бывший защитник национальной сборной Аргентины Оскар Руджери, чемпион мира 1986 года в составе "альбиселесте", прокомментировал выступления защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике. Цитирует Оскара Marca.
"Пике – это игрок второго сорта, средний футболист, как и я, как многие другие. Неплохой защитник, красавец с классной бородой, от него исходит невероятная энергия бунтаря – у него есть Шакира и все тому подобное. Но если бы он выступал за "Валенсию", то о нем бы никто даже не знал".
"Он не испытывает давления, выходит на поле из-за того, как играет "Барселона". Только в больших матчах Жерару бывает непросто психологически. Лучший центбрек в мире? Безусловно, Серхио Рамос, с большим отрывом".