Экс-игрок Реала: Пике? Жерар – игрок второго сорта. Серхио Рамос – лучший защитник в мире

Бывший защитник национальной сборной Аргентины Оскар Руджери, чемпион мира 1986 года в составе "альбиселесте", прокомментировал выступления защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике. Цитирует Оскара Marca.

"Пике – это игрок второго сорта, средний футболист, как и я, как многие другие. Неплохой защитник, красавец с классной бородой, от него исходит невероятная энергия бунтаря – у него есть Шакира и все тому подобное. Но если бы он выступал за "Валенсию", то о нем бы никто даже не знал".