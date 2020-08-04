  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-игрок Реала: Пике? Жерар – игрок второго сорта. Серхио Рамос – лучший защитник в мире
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Реала: Пике? Жерар – игрок второго сорта. Серхио Рамос – лучший защитник в мире

Испания
(1 голосов)

Традиционные сравнения

Экс-игрок Реала: Пике? Жерар – игрок второго сорта. Серхио Рамос – лучший защитник в мире
Новина українською

Бывший защитник национальной сборной Аргентины Оскар Руджери, чемпион мира 1986 года в составе "альбиселесте", прокомментировал выступления защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике. Цитирует Оскара Marca.

Читайте такжеВдохновлена золотой эрой клуба: Барселона представила новую форму на следующий сезон

"Пике – это игрок второго сорта, средний футболист, как и я, как многие другие. Неплохой защитник, красавец с классной бородой, от него исходит невероятная энергия бунтаря – у него есть Шакира и все тому подобное. Но если бы он выступал за "Валенсию", то о нем бы никто даже не знал".

"Он не испытывает давления, выходит на поле из-за того, как играет "Барселона". Только в больших матчах Жерару бывает непросто психологически. Лучший центбрек в мире? Безусловно, Серхио Рамос, с большим отрывом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Херард Пике Барселона Шакира Реал (Мадрид) Оскар Руджери
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...