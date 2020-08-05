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Каземиро – про уровень Гарета Бэйла, свой контракт с Реалом и шанс пройти Манчестер Сити

Испания
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Каземиро – про уровень Гарета Бэйла, свой контракт с Реалом и шанс пройти Манчестер Сити
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Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро прокомментировал проблемы своего партнера по команде Гарета Бэйла. Также бразилец высказался по поводу собственного трудового договора со "сливочными" и предстоящем поединке ЛЧ с "горожанами". Цитирует Каземиро Marca и AS.

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"Мы все иногда проходим через трудные отрезки в карьере. Бэйл работает и знает, что сейчас не лучшее время для него, но у него есть поддержка клуба. Валлиец – важный футболист для команды, он в любой момент может всех удивить. Конечно же, мы рассчитываем на Гарета. Когда он находится на своем пике, то точно входит в ТОП-3 лучших игроков мира – сейчас он не в оптимальной форме".

"Продление моего контракта? Текущее соглашение истекает в 2023-м, это сложный вопрос – сейчас не время это обсуждать. Нам нужно думать о "Манчестер Сити" и ни о чем другом. Мой агент обо всем расскажет в уместный для этого момент".

"Перед карантином мы испытывали трудности. "Манчестер Сити" не сможет рассчитывать на своих болельщиков – это немного поможет нам. Матч должен получиться красивым, но трудным для команд. Из-за результата первой встречи нам будет сложнее, но мы – мадридский "Реал", у нас есть шанс пройти дальше".

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Каземиро Манчестер Сити
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Источник:
Marca

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