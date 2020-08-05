  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Моуриньо: Касильяс? Было непросто, но мы с Икером стали хорошими друзьями
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Касильяс? Было непросто, но мы с Икером стали хорошими друзьями

Испания
(1 голосов)

Жозе высказался после объявления от испанца

Моуриньо: Касильяс? Было непросто, но мы с Икером стали хорошими друзьями
Новина українською

Португальский наставник Жозе Моуриньо прокомментировал завершение карьеры Икером Касильясом. Цитирует The Special One издание AS.

Читайте такжеБуффон обратился к Касильясу, который сегодня завершил карьеру

"Касильяс – один из величайших вратарей в истории. Конечно, у нас были сложные моменты из-за моего решения. Его интеллект всегда помогал нам уважать друг друга. Годы спустя мы даже смогли стать хорошими друзьями".

"С ним "Реал" выиграл Ла Лигу, побил все рекорды. Решение, которое я принял, было профессиональным, а не личностным. Когда я решил вывести его из состава, то да, была напряженность, но не вражда. Нам обоим было непросто".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Икер Касильяс Жозе Моуриньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...