Моуриньо: Касильяс? Было непросто, но мы с Икером стали хорошими друзьями

Португальский наставник Жозе Моуриньо прокомментировал завершение карьеры Икером Касильясом. Цитирует The Special One издание AS.

"Касильяс – один из величайших вратарей в истории. Конечно, у нас были сложные моменты из-за моего решения. Его интеллект всегда помогал нам уважать друг друга. Годы спустя мы даже смогли стать хорошими друзьями ".

"С ним "Реал" выиграл Ла Лигу, побил все рекорды. Решение, которое я принял, было профессиональным, а не личностным. Когда я решил вывести его из состава, то да, была напряженность, но не вражда. Нам обоим было непросто".