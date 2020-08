Моуриньо: Касильяс? Было непросто, но мы с Икером стали хорошими друзьями

Португальский наставник Жозе Моуриньо прокомментировал завершение карьеры Икером Касильясом. Цитирует The Special One издание AS.

Читайте также Буффон обратился к Касильясу, который сегодня завершил карьеру

"Касильяс – один из величайших вратарей в истории. Конечно, у нас были сложные моменты из-за моего решения. Его интеллект всегда помогал нам уважать друг друга. Годы спустя мы даже смогли стать хорошими друзьями".