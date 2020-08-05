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Валенсия представила все три комплекта экипировки на сезон-2020/21

Испания
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Валенсия представила все три комплекта экипировки на сезон-2020/21
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Испанская "Валенсия" презентовала все три комплекта игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в следующем сезоне.

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Домашняя форма выполнена в традиционных для клуба белом и черном цветах. На ней есть принт, который вдохновлен ребристым сводом здания в самом центре Валенсии, а именно Шелковой Биржи.

Выездной комплект оформлен оранжевым и вдохновлен апельсиновой промышленностью города. Третья форма отсылает к работам знаменитого художника Хоакина Сороллы, она выполнена в сразу нескольких оттенках голубого цвета.

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В статье: Валенсия футбольная форма
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