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Валенсия представила все три комплекта экипировки на сезон-2020/21
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Испанская "Валенсия" презентовала все три комплекта игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в следующем сезоне.
???? Esta es nuestra ???????????????????????????? equipación para la temporada 20/21 ????????— Valencia CF ???????? #AMUNTWorld ???? (@valenciacf) August 5, 2020
Ya puedes comprarla aquí ???????? https://t.co/ffYXgVv6I2#AMUNTValencia ⚽️ @pumafootball pic.twitter.com/xspAH19l6g
Домашняя форма выполнена в традиционных для клуба белом и черном цветах. На ней есть принт, который вдохновлен ребристым сводом здания в самом центре Валенсии, а именно Шелковой Биржи.
???? Rendimos tributo a los iconos de la ciudad ????— Valencia CF ???????? #AMUNTWorld ???? (@valenciacf) August 5, 2020
????️ Ya en tiendas físicas y online ???????? https://t.co/ffYXgVv6I2#AMUNTValencia ???? @pumafootball pic.twitter.com/m7etFOmKjH
Выездной комплект оформлен оранжевым и вдохновлен апельсиновой промышленностью города. Третья форма отсылает к работам знаменитого художника Хоакина Сороллы, она выполнена в сразу нескольких оттенках голубого цвета.
???? Huerta, mar y arquitectura ????— Valencia CF ???????? #AMUNTWorld ???? (@valenciacf) August 5, 2020
???? Compra la tercera equipación @pumafootball ???????? https://t.co/ffYXgVv6I2#AMUNTValencia ???? pic.twitter.com/0oeygBEqqW