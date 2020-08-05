Валенсия представила все три комплекта экипировки на сезон-2020/21

Испанская "Валенсия" презентовала все три комплекта игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в следующем сезоне.

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Домашняя форма выполнена в традиционных для клуба белом и черном цветах. На ней есть принт, который вдохновлен ребристым сводом здания в самом центре Валенсии, а именно Шелковой Биржи.

???? Rendimos tributo a los iconos de la ciudad ????



????️ Ya en tiendas físicas y online ???????? https://t.co/ffYXgVv6I2#AMUNTValencia ???? @pumafootball pic.twitter.com/m7etFOmKjH — Valencia CF ???????? #AMUNTWorld ???? (@valenciacf) August 5, 2020

Выездной комплект оформлен оранжевым и вдохновлен апельсиновой промышленностью города. Третья форма отсылает к работам знаменитого художника Хоакина Сороллы, она выполнена в сразу нескольких оттенках голубого цвета.