Герой футбольного дня. Икер Касильяс

24 титула, 1039 матчей, более двадцати лет активной игры. Эта история началась в далеком 1998-м, когда "Реал" блистал светом софитов. На "Бернабеу" зарождалась команда "галактикос", а в структуре клуба подрастал будущий лучший вратарь планеты и символ Белого Мадрида.

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Сеткой Лиги чемпионов 1999/00 "Реал" прошел с размахом - выиграл группу с "Порту", "Олимпиакосом" и "Мольде", затем преодолел второй групповой этап, хотя и уступил "Баварии" по очкам. В четвертьфинале была победа над МЮ, а в полуфинале - над всё той же "Баварией", с которой пришлось непросто на втором групповом этапе. "Реал" вышел в финал, куда параллельным курсом прошла тогда мощная "Валенсия" Эктора Купера. Счет 3:0 в пользу мадридцев может свидетельствовать о безусловном и безальтернативном доминировании, но на самом деле "Валенсия" не была тогда футбольной мишенью. Это был достойный претендент на победу, которому, впрочем, не удалось ни разу пробить молодого и по-спортивному дерзкого Икера Касильяса.

Его звезда зажглась, когда травмировался Бодо Илльгнер. 12-го сентября 1999-го года, "Сан-Мамес" в Бильбао - знаковый матч для вчерашнего школьника. Икер даже представить себе не мог, что вскоре сыграет в финале Лиги чемпионов и проведет в сезоне более 45 матчей. Ведь еще год назад ему приходилось отпрашиваться из школы по просьбе Юппа Хайнкеса о поездке в Норвегию на матч с "Русенборгом". Тогда юноша не мог себе представить, что когда-то будет на передовых позициях в списке легенд клуба.

Победа в парижском финале стала пиком стартового этапа карьеры и одновременно началом временного упадка. Растеряв форму, он потерял место в основе, но вернулся тогда, когда для этого был самый удобный момент. В финале Лиги чемпионов 2001/02 Сезар Санчес, - тогда основной кипер мадридцев, - травмировался в середине второго тайма, и спасать положение взялся Икер. При счете 2:1 в пользу "Реала" Касильяс совершил три видных сейва и привел команду к победе. Так родилась легенда.

Третий кубок чемпионов Касильяс поднял над головой 24-го мая 2014-го года в Лиссабоне после победы над "Атлетико" (Мадрид). С момента дебюта прошло около пятнадцати лет, а до завершения этой сказки оставалось примерно шесть месяцев. В 2014-м Икер с командой возьмет еще Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, что вместе с пятью победами в Ла Лиге, двумя победами в Кубке Испании, четырьмя - в Суперкубке Испании сделало его одним из самых титулованных игроков "галактикос" за всю историю.

Между тем, свой успех Касильяс ковал и в сборной Испании. Выиграна им дуэль у Арьена Роббена в финале чемпионата мира 2010 приравнивается по значимости к победному голу непревзойденного Андреса Иньесты. Несмотря на бешеную конкуренцию в составе "Фурии Рохи", именно Касильяс был ее опорой на триумфальных чемпионатах Европы 2008 и 2012. Для него сборная – это святое, возможно именно поэтому он подчеркивал, что является уроженцем Мостолеса, а не "галактикос". И святость команды пропиталась и в его сознание. Теперь в Испании пишут, что уходят Короли, но святые остаются навсегда. Касильяс останется.

Уход из "Реала" в 2015-м году выдался трепетным и печальным, несмотря на то, что пресса разрывалась сообщениями о ссоре между легендарным вратарем и президентом-самодуром Пересом. На глазах Касильяса во время прощальной пресс-конференции брюзжали слезы, на устах не было недостойных слов в адрес родного клуба, а в душе разогревался спортивный интерес нового вызова. В "Порту" он провел четыре сезона, выиграл еще четыре трофея, пережил сердечный приступ, думал над возможностью работы в Федерации футбола Испании и делился яркими воспоминаниями со времен мадридской каденции. А сейчас он возвращается в структуру клуба на административную должность, показывая, что его любовь к "Реалу" сильнее, чем гордость или чувство обиды. В Мостолесе он сделал первый вдох, в "Реале" впервые поднялся на ноги как спортсмен. Такие вещи остаются на всю жизнь.

Он уходит, но его наследие останется в футболе навсегда. Gracias, Икер.