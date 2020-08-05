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Пабло Мачин возглавил Алавес

Испания
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Возьмет на себя шефство над "Уничтожителями бобов"

Пабло Мачин возглавил Алавес
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Профессиональный футбольный клуб "Алавес" назначил главного тренера – как сообщает пресс-служба басков, им стал 45-летний Пабло Мачин.

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Испанец начинал карьеру тренера в "Нумансии", затем 4 года возглавлял "Жирону", успел поработать в "Севилье" и "Эспаньоле". "Жирондинцев" Мачин выводил в Высший испанский дивизион.

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Напомним, что "Алавес" сумел сохранить прописку в Ла Лиге по итогам кампании-2019/20 – команда заняла 16-е место с 39 очками. Отметим, что в Сегунду вылетели "Леганес", "Мальорка" и "Эспаньол".

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В статье: Алавес (Витория-Гастейс) Пабло Мачин
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Источник:
Alaves

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