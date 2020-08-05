Вильярреал возьмет себе в аренду японского Месси

Полузащитник "Реала" Такэфуса Кубо отправится в аренду в "Вильярреал", утверждает AS. Сделка по аренде на один год уже согласована, официально о ней будет объявлено в четверг.

19-летний Кубо, которого называют "японским Месси" перешел в "Реал" прошлым летом, после чего отправился в аренду в "Мальорку". В составе островитян он провел 36 матчей, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Кубо хотят арендовать "Реал Сосьедад" и "Севилья".