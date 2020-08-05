Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал возьмет себе в аренду японского Месси
Мадридцы не нуждаются в его услугах
Полузащитник "Реала" Такэфуса Кубо отправится в аренду в "Вильярреал", утверждает AS. Сделка по аренде на один год уже согласована, официально о ней будет объявлено в четверг.
19-летний Кубо, которого называют "японским Месси" перешел в "Реал" прошлым летом, после чего отправился в аренду в "Мальорку". В составе островитян он провел 36 матчей, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Кубо хотят арендовать "Реал Сосьедад" и "Севилья".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
05.08.2020 в 18:16
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...