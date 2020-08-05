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Вильярреал возьмет себе в аренду японского Месси

Испания
(1 голосов)

Мадридцы не нуждаются в его услугах

Вильярреал возьмет себе в аренду японского Месси
Новина українською

Полузащитник "Реала" Такэфуса Кубо отправится в аренду в "Вильярреал", утверждает AS. Сделка по аренде на один год уже согласована, официально о ней будет объявлено в четверг.

19-летний Кубо, которого называют "японским Месси" перешел в "Реал" прошлым летом, после чего отправился в аренду в "Мальорку". В составе островитян он провел 36 матчей, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Кубо хотят арендовать "Реал Сосьедад" и "Севилья".

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В статье: Реал (Мадрид) Такефуса Кубо
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Комментарии (1)
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
05.08.2020 в 18:16
Этот чмындрик принадлежит мадридской помойке, гей клубу, а не Японии
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