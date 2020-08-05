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СМИ: Барселона и тер Штеген согласовали новый контракт

Испания
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Это очень важно для каталонцев

СМИ: Барселона и тер Штеген согласовали новый контракт
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" все таки продлит контракт с основным вратарем. Стороны не могли долгое время прийти к соглашению.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Марк-Андре тер Штеген готов подписать новую сделку. Она будет расчитана на пять лет и продлится до 2025-го года.

Тер Штеген играет за "Барселону" с лета 2014-го года. На протяжении трех сезонов, он безоговорочный первый номер. В последнем сезоне он отыграл 44 матча и 17 раз уходил с поля без пропущенных голов.

Отметим, что также каталонцы ведут переговоры о новом контракте с Месси.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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