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Список из лидеров и талантов: Бартомеу назвал игроков Барселоны, которые не продаются
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Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, кого из футболистов клуб не собирается продавать. Цитирует босса "сине-гранатовых" AS и Marca.
"Месси хочет закончить карьеру в "Барселоне". Сам Лионель хочет повесить бутсы на гвоздь именно здесь. Это произойдет через 3-4 года. Все было и так понятно – аргентинец находится здесь с детства, пропитан философией "Барселоны" и является огромной частью клуба. Он по-прежнему лучший в мире".
"Тер Штеген – отличный человек и профессионал. Его будущее связано с нашей командой. Мы собираем успешно завершить переговоры по его контракту. Молодые таланты также не продаются – Тринкау, Педри, Фати, Рики Пуч и Араужо остаются".