  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Список из лидеров и талантов: Бартомеу назвал игроков Барселоны, которые не продаются
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Список из лидеров и талантов: Бартомеу назвал игроков Барселоны, которые не продаются

Испания
(1 голосов)

Согласны с фамилиями?

Список из лидеров и талантов: Бартомеу назвал игроков Барселоны, которые не продаются
Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, кого из футболистов клуб не собирается продавать. Цитирует босса "сине-гранатовых" AS и Marca.

Читайте такжеСетьен, уходи: за что лидеры Барсы ополчились на своего тренера

"Месси хочет закончить карьеру в "Барселоне". Сам Лионель хочет повесить бутсы на гвоздь именно здесь. Это произойдет через 3-4 года. Все было и так понятно – аргентинец находится здесь с детства, пропитан философией "Барселоны" и является огромной частью клуба. Он по-прежнему лучший в мире".

"Тер Штеген – отличный человек и профессионал. Его будущее связано с нашей командой. Мы собираем успешно завершить переговоры по его контракту. Молодые таланты также не продаются – Тринкау, Педри, Фати, Рики Пуч и Араужо остаются".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Марк-Андре тер Штеген Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
06.08.2020 в 11:36
Мені ситуація в Барсі нагадує американський домашній розпродаж, коли сусідам продають непотрібні речіале в цій команді їх накопилося занадто багато і за такою ціною та з такими індивідуальними контрактами, їх врядлі хто купитьтому істєріка Бартомєя загалом зрозуміла. Гравці вряд лі підуть на поступки, адже більшості з них вже за 30, думають про забезпечену футбольну пенсію, і їм пофіг на клуб та на вболівальників. Поведінка алкаша Відаля та Артура цьому є підтвердженням. Да і "лідер" команди Ліонель також своїм прикладом надихає колег по команді на подібне, висмоктуючи кожну копійку свого майбутнього нового контракту. Хіба так вчиняли свого часу Великий Рауль чи Стівен Джерард, чи Раян Гіггс? тут ще постає питання розумових здібностей самого Бартомєя, бо дурак-дураком. Хіба про таке можна говорити перед початком ЛЧ, на яку "кинуті всі сили", щоб хоч якось реабілітуватися за сезон висновок з цього один: Барса - зборіще ідіотів, дурних та егоїстичних, котрі думають лише про бабоси та як позажігать на Ібєці
Ответить
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
06.08.2020 в 11:30
Пике в крутом пике) То красотка-жена Шакира резко постарела, то второсортным игроком обозвали. Теперь вот президент не внес его в список неприкасаемых. Нет повода не уйти в запой)
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.08.2020 в 11:16
Барса купила Тринкао за 30 миллионов евро. Сейчас уже Лестер даёт Барселоне 50 млн. евро за него.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...