Список из лидеров и талантов: Бартомеу назвал игроков Барселоны, которые не продаются

Мені ситуація в Барсі нагадує американський домашній розпродаж, коли сусідам продають непотрібні речіале в цій команді їх накопилося занадто багато і за такою ціною та з такими індивідуальними контрактами, їх врядлі хто купитьтому істєріка Бартомєя загалом зрозуміла. Гравці вряд лі підуть на поступки, адже більшості з них вже за 30, думають про забезпечену футбольну пенсію, і їм пофіг на клуб та на вболівальників. Поведінка алкаша Відаля та Артура цьому є підтвердженням. Да і "лідер" команди Ліонель також своїм прикладом надихає колег по команді на подібне, висмоктуючи кожну копійку свого майбутнього нового контракту. Хіба так вчиняли свого часу Великий Рауль чи Стівен Джерард, чи Раян Гіггс?тут ще постає питання розумових здібностей самого Бартомєя, бо дурак-дураком. Хіба про таке можна говорити перед початком ЛЧ, на яку "кинуті всі сили", щоб хоч якось реабілітуватися за сезонвисновок з цього один: Барса - зборіще ідіотів, дурних та егоїстичних, котрі думають лише про бабоси та як позажігать на Ібєці