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Puma представила новые мячи для чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Их будет два

Puma представила новые мячи для чемпионата Испании
Новина українською

Puma представила мячи, которые будут использоваться в испанской Примере в сезоне-2020/2021.

Основным мячом будет Accelerate. Он выполнен в традиционном белом цвете. Второй мяч, Adrenalina, сделан жёлтым и будет использоваться для "Эль-Класико", дерби и других решающих матчей.

Как уточняет производитель, конфигурация из восьми панелей уменьшает количество швов, что приводит к увеличению размеров панелей для лучшего соединения с мячом. 3D-текстурная поверхность PU толщиной 1,2 мм встроена для улучшения аэродинамики и повышения устойчивости к истиранию и износу.

Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата Испании титул завоевал мадридский "Реал", набравший 87 очков в 38 турах. Второе место заняла "Барселона" с 82 очками в активе.

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В статье: Примера Ла Лига Puma Ла Лига 2
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