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Барселона может заплатить 40 миллионов за защитника Лестера

Испания
(1 голосов)

Интересный вариант

Барселона может заплатить 40 миллионов за защитника Лестера
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" ищет нового центрального защитника. Основная причина - вероятный уход Самуэля Юмтити, который не вылазит из лазарета.

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NTV Spor передает интересную информацию. По их данным, вице-чемпион Испании может подписать Чаглара Сеюнджю из "Лестера". Сумма сделки вероятно составит 40 миллионов.

Чаглар был основным игроком "лис" в прошлом сезоне и помог команде Роджерса занять пятое место. Долгое время они боролись за место в ЛЧ. Всего турецкий футболист отыграл 42 матча и забил один гол.

Ранее сообщалось, что "Барселона" должна продлить контракт с вратарем.

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В статье: Барселона Лестер Сити Чаглар Сеюнджю
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
06.08.2020 в 20:04
Это не серьезно..330..
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