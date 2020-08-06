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Барселона может заплатить 40 миллионов за защитника Лестера
Интересный вариант
Каталонская "Барселона" ищет нового центрального защитника. Основная причина - вероятный уход Самуэля Юмтити, который не вылазит из лазарета.
NTV Spor передает интересную информацию. По их данным, вице-чемпион Испании может подписать Чаглара Сеюнджю из "Лестера". Сумма сделки вероятно составит 40 миллионов.
Чаглар был основным игроком "лис" в прошлом сезоне и помог команде Роджерса занять пятое место. Долгое время они боролись за место в ЛЧ. Всего турецкий футболист отыграл 42 матча и забил один гол.
Ранее сообщалось, что "Барселона" должна