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Хамес Родригес больше не сыграет за Реал

Испания
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Агент уже ищет новый клуб

Хамес Родригес больше не сыграет за Реал
UA-Футбол
Новина українською

Хамес Родригес может прощаться с игроками "Реала". Он больше не сыграет за мадридский клуб.

Как сообщает AS, Зинедин Зидан уже не рассчитывает на футболиста. 5-го июля Хамес попросил тренера предоставить ему отдых и после этого француз поставил на его будущем в клубе крест.

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Сейчас агент игрока ищет колумбийцу новую команду. Его контракт истекает в 2021-м году. После чемпионата мира в Бразилии "Реал" заплатил за полузащитника 80 миллионов евро.

За прошедший сезон Хамес отыграл 14 матчей, в которых совершил лишь три результативных действия (1+2).

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В статье: Хамес Родригес Реал (Мадрид)
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