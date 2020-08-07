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Хамес Родригес больше не сыграет за Реал
Агент уже ищет новый клуб
Хамес Родригес может прощаться с игроками "Реала". Он больше не сыграет за мадридский клуб.
Как сообщает AS, Зинедин Зидан уже не рассчитывает на футболиста. 5-го июля Хамес попросил тренера предоставить ему отдых и после этого француз поставил на его будущем в клубе крест.
Сейчас агент игрока ищет колумбийцу новую команду. Его контракт истекает в 2021-м году. После чемпионата мира в Бразилии "Реал" заплатил за полузащитника 80 миллионов евро.
За прошедший сезон Хамес отыграл 14 матчей, в которых совершил лишь три результативных действия (1+2).