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Коутиньо попросил Барсу не уведомлять его о переговорах до конца ЛЧ
Бразилец хочет сосредоточиться на Лиге чемпионов в составе "Баварии"
Diario Sport, сообщает, что будущее Филиппе Коутиньо в "Барселоне" остается под вопросом.
В этом сезоне бразилец выступает на правах аренды в мюнхенской "Баварии". По информации источника, 28-летний атакующий полузащитник попросил руководство каталонцев не сообщать ему о переговорах с другими клубами до конца текущего сезона Лиги чемпионов.
Сегодня мюнхенцы проведут ответный матч 1/8 главного еврокубка против лондонского "Челси". В первом поединке "Бавария" одержала выездную победу со счетом 3:0.
Бразильцем активно интересуется "Арсенал". Ранее была информация, что "Барса" может обменять Коутиньо на Гендузи и 9 млн фунтов.