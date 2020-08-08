Коутиньо попросил Барсу не уведомлять его о переговорах до конца ЛЧ

Diario Sport, сообщает, что будущее Филиппе Коутиньо в "Барселоне" остается под вопросом.

В этом сезоне бразилец выступает на правах аренды в мюнхенской "Баварии". По информации источника, 28-летний атакующий полузащитник попросил руководство каталонцев не сообщать ему о переговорах с другими клубами до конца текущего сезона Лиги чемпионов.

Сегодня мюнхенцы проведут ответный матч 1/8 главного еврокубка против лондонского "Челси". В первом поединке "Бавария" одержала выездную победу со счетом 3:0.

Бразильцем активно интересуется "Арсенал". Ранее была информация, что "Барса" может обменять Коутиньо на Гендузи и 9 млн фунтов.