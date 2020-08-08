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Коутиньо попросил Барсу не уведомлять его о переговорах до конца ЛЧ

Испания
(1 голосов)

Бразилец хочет сосредоточиться на Лиге чемпионов в составе "Баварии"

Коутиньо попросил Барсу не уведомлять его о переговорах до конца ЛЧ
Новина українською

Diario Sport, сообщает, что будущее Филиппе Коутиньо в "Барселоне" остается под вопросом.

В этом сезоне бразилец выступает на правах аренды в мюнхенской "Баварии". По информации источника, 28-летний атакующий полузащитник попросил руководство каталонцев не сообщать ему о переговорах с другими клубами до конца текущего сезона Лиги чемпионов.

Сегодня мюнхенцы проведут ответный матч 1/8 главного еврокубка против лондонского "Челси". В первом поединке "Бавария" одержала выездную победу со счетом 3:0.

Бразильцем активно интересуется "Арсенал". Ранее была информация, что "Барса" может обменять Коутиньо на Гендузи и 9 млн фунтов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Филиппе Коутиньо
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Источник:
Diario Sport
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Комментарии (1)
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Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 20:13
Интересно было бы посмотреть,как Коут с Баварией насилуют фуфлону))))..
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