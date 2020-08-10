Реал готов отдать Крооса или Иско в обмен на лидера Ювентуса

Мадридский "Реал" стремится получить этим летом форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу. Как сообщает Sport Mediaset, в обмен на аргентинца королевский клуб готов отдать одного из своих ключевых полузащитников - Тони Крооса либо Иско.

Таким образом, сумма потенциального трансфера составит около 100 млн евро.

Впрочем, издание отмечает, что туринский гранд вряд ли согласится на такой переход. "Ювентус" в условиях перестройки, которую планирует новый тренер Андреа Пирло, стремится сохранить Пауло в составе.

Дибала в этом сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Он был назван лучшим игроком Серии А сезона 2019-2020.

Заметим, что и "Ювентус", и "Реал" стали чемпионами своих стран, но вылетели из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.