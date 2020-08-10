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Реал готов отдать Крооса или Иско в обмен на лидера Ювентуса

Испания
(1 голосов)

Туринцев такое предложение вряд ли устроит

Реал готов отдать Крооса или Иско в обмен на лидера Ювентуса
Новина українською

Мадридский "Реал" стремится получить этим летом форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу. Как сообщает Sport Mediaset, в обмен на аргентинца королевский клуб готов отдать одного из своих ключевых полузащитников - Тони Крооса либо Иско.

Таким образом, сумма потенциального трансфера составит около 100 млн евро.

Впрочем, издание отмечает, что туринский гранд вряд ли согласится на такой переход. "Ювентус" в условиях перестройки, которую планирует новый тренер Андреа Пирло, стремится сохранить Пауло в составе.

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Дибала в этом сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Он был назван лучшим игроком Серии А сезона 2019-2020.

Заметим, что и "Ювентус", и "Реал" стали чемпионами своих стран, но вылетели из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.

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В статье: Тони Кроос Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Пауло Дибала
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Комментарии (4)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
10.08.2020 в 10:58
Лідера Ювентусу - тільки CR7 (повернення у рідні пенати - а "старій синьйорі" віддайте проблемного Бейла, і по рукам, усі у виграші)
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
10.08.2020 в 11:26
Конечно конечно. Как раз педридский гей клуб розовую форму под Анальду сделали.
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Инспектор ( )
10.08.2020 в 10:15
Идиотское предложение. Деньги давайте
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Serega1111 (Киев)
10.08.2020 в 10:56
Судя по новостям в последнее время вся трансферная политика Барсы и Реала - кого-то хитро нае...ать, сбросить свой балласт и забрать взамен ведущих игроков
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