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Барса готова на обмен с Манчестер Сити ради Бернарду Силвы

Испания
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По другую сторону - Семеду

Барса готова на обмен с Манчестер Сити ради Бернарду Силвы
Новина українською

У каталонской "Барселоны" есть новое предложение для английского "Манчестер Сити" по поводу португальского атакующего полузащитника Бернарду Силвы.

Сине-гранатовые не готовы оплачивать всю сумму за игрока, а поэтому надеются, что в трансфер войдет и договор по защитнику Нельсоне Семеду, которым интересуется "Манчестер Сити", сообщает The Telegraph.

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Также известно, что в "Барселоне" готовы отдать Бернарду Силве одну из ключевых ролей в команде.

В этом сезоне в составе "Манчестер Сити" игрок национальной сборной Португалии провел 34 поединка, забил 8 голов, а 7 его передач были голевыми. Трансферная стоимость Бернарду Силвы, по данным Transfermarkt, 80 млн евро.

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В статье: Барселона Манчестер Сити (Англия) Бернарду Силва Нелсон Семеду Нельсон Семеду
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