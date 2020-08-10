Атлетико сообщил, кто из игроков заболел COVID-19. Матч с Лейпцигом состоится

Мадридский "Атлетико" назвал имена двоих игроков, которые заразились коронавирусом. Это нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько.

Сообщается, что среди остальных футболистов и сотрудников клуба случаев заражения не выявлено. Сегодня, 10 августа, команда вернётся к тренировкам. Корреа и Врсалько остаются на самоизоляции под наблюдением врачей.

13 августа "Атлетико" предстоит провести матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг". Встреча состоится в Лиссабоне (Португалия). В 1/8 финала турнира "матрасникам" удалось обыграть "Ливерпуль" — чемпиона Англии сезона-2019/2020.