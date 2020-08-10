Челси попытается подписать защитника Севильи

Защитник "Севильи" Серхио Регилон в летнее трансферное окно может перейти в "Челси", сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в услугах 23-летнего крайнего защитника заинтересован главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард. Помимо "Челси", на испанца претендует "Лацио", а права на футболиста принадлежат мадридскому "Реалу".

В прошедшем сезоне Ла Лиги в составе "Севильи" Серхио Регилон провел 35 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.