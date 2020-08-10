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Официально: Японский Месси один сезон проведет в Вильярреале
Пока что он не готов к "Реалу"
Такефуса Кубо отправился в "Вильярреал". Один сезон полузащитник проведет за "желтых".
Контракт "японского Месси" принадлежит "Реалу" и Зидан очень ценит игрока. Однако он считает, что ему пока рано переходить в основную команду "сливочных" и сезон аренды пойдет ему на пользу.
#VillarrealTV | ¡Groguets ????????! Take Kubo tiene un mensaje para vosotros.— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 10, 2020
Sempre Endavant!#BenvingutKubo pic.twitter.com/44c48mfUEw
Отметим, что прошедший сезон Кубо провел играя за "Мальорку". 19-летний футболист провел 36 матчей и совершил девять результативных действий.