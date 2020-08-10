Официально: Японский Месси один сезон проведет в Вильярреале

Такефуса Кубо отправился в "Вильярреал". Один сезон полузащитник проведет за "желтых".

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Контракт "японского Месси" принадлежит "Реалу" и Зидан очень ценит игрока. Однако он считает, что ему пока рано переходить в основную команду "сливочных" и сезон аренды пойдет ему на пользу.

Отметим, что прошедший сезон Кубо провел играя за "Мальорку". 19-летний футболист провел 36 матчей и совершил девять результативных действий.