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Официально: Японский Месси один сезон проведет в Вильярреале

Испания
(1 голосов)

Пока что он не готов к "Реалу"

Официально: Японский Месси один сезон проведет в Вильярреале
UA-Футбол
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Такефуса Кубо отправился в "Вильярреал". Один сезон полузащитник проведет за "желтых".

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Контракт "японского Месси" принадлежит "Реалу" и Зидан очень ценит игрока. Однако он считает, что ему пока рано переходить в основную команду "сливочных" и сезон аренды пойдет ему на пользу.

Отметим, что прошедший сезон Кубо провел играя за "Мальорку". 19-летний футболист провел 36 матчей и совершил девять результативных действий.

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал Такефуса Кубо
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
10.08.2020 в 20:24
Ну если он принадлежит Реалу, тогда он японский Бензема.
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ВасяКулебяка (Козливка)
10.08.2020 в 19:47
Развелось этих таджикских месси как собак
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