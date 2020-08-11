Испания
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В Валенсии подтвердили два случая коронавируса
Имен пока не называют
"Валенсия" официально подтвердила, что в клубе двое человек больны на коронавирус. Их имена пока не раскрываются.
Клуб заверяет, что больные находятся дома в изоляции согласно протоколу, установленному Ла Лигой и УЕФА.
Пресса пишет, что, скорее всего, это кто-то из команды, ведь вчера, 10 августа, футболисты "Летучих мышей" вместе сдавали тесты на COVID-19.
Ранее два случая заболевания на коронавирус зафиксировали в мадридском "Атлетико", которому на этой неделе играть четвертьфинал ЛЧ против "Лейпцига".
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