  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В Валенсии подтвердили два случая коронавируса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Валенсии подтвердили два случая коронавируса

Испания
(1 голосов)

Имен пока не называют

В Валенсии подтвердили два случая коронавируса
Новина українською

"Валенсия" официально подтвердила, что в клубе двое человек больны на коронавирус. Их имена пока не раскрываются.

Клуб заверяет, что больные находятся дома в изоляции согласно протоколу, установленному Ла Лигой и УЕФА.

Пресса пишет, что, скорее всего, это кто-то из команды, ведь вчера, 10 августа, футболисты "Летучих мышей" вместе сдавали тесты на COVID-19.

Ранее два случая заболевания на коронавирус зафиксировали в мадридском "Атлетико", которому на этой неделе играть четвертьфинал ЛЧ против "Лейпцига".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...