В Валенсии подтвердили два случая коронавируса

"Валенсия" официально подтвердила, что в клубе двое человек больны на коронавирус. Их имена пока не раскрываются.

Клуб заверяет, что больные находятся дома в изоляции согласно протоколу, установленному Ла Лигой и УЕФА.

Пресса пишет, что, скорее всего, это кто-то из команды, ведь вчера, 10 августа, футболисты "Летучих мышей" вместе сдавали тесты на COVID-19.

Ранее два случая заболевания на коронавирус зафиксировали в мадридском "Атлетико", которому на этой неделе играть четвертьфинал ЛЧ против "Лейпцига".