  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ареола покидает мадридский Реал. Лунин может стать вторым вратарем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ареола покидает мадридский Реал. Лунин может стать вторым вратарем

Испания
(1 голосов)

В украинца появился шанс

Ареола покидает мадридский Реал. Лунин может стать вторым вратарем
UA-Футбол
Новина українською

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Альфонс Ареола, который провёл минувший сезон в мадридском "Реале" на правах аренды, вернётся в парижский клуб, сообщает официальный сайт "сливочных". Место француза, скорее всего, займет Андрей Лунин.

В минувшем сезоне украинец выступал за "Реал Овьедо", в котором отыграл 20 голов и в среднем пропускал по 1 голу за матч. Также Андрей отбил 3 из 7 пенальти.

Ранее появлялась информация, что "Королевский клуб" доволен вкладом игрока в результаты команды в качестве резервного вратаря и намерен сохранить его в составе. В свою очередь "ПСЖ" также рассматривал вариант с приглашением нового голкипера и был готов отпустить Ареола.

В минувшем сезоне чемпионата Испании французский голкипер провёл четыре матча, в которых пропустил три гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Альфонс Ареола ПСЖ Андрей Лунин Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...