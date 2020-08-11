Ареола покидает мадридский Реал. Лунин может стать вторым вратарем

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Альфонс Ареола, который провёл минувший сезон в мадридском "Реале" на правах аренды, вернётся в парижский клуб, сообщает официальный сайт "сливочных". Место француза, скорее всего, займет Андрей Лунин.

В минувшем сезоне украинец выступал за "Реал Овьедо", в котором отыграл 20 голов и в среднем пропускал по 1 голу за матч. Также Андрей отбил 3 из 7 пенальти.

Ранее появлялась информация, что "Королевский клуб" доволен вкладом игрока в результаты команды в качестве резервного вратаря и намерен сохранить его в составе. В свою очередь "ПСЖ" также рассматривал вариант с приглашением нового голкипера и был готов отпустить Ареола.

В минувшем сезоне чемпионата Испании французский голкипер провёл четыре матча, в которых пропустил три гола.