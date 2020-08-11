Манчестер Юнайтед попытается арендовать Усмана Дембеле

"Манчестер Юнайтед" может переключиться на альтернативный вариант после срыва трансфера полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Как сообщает ESPN, "красные дьяволы" по-прежнему рассматривают в качестве запасной опции нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. Манкунианцы даже провели неофициальные переговоры, в которых обсуждали возможную аренду француза на один сезон с обязательством последующего выкупа. Однако пока английский клуб не делал предложения по 23-летнему форварду.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет продать Дембеле и оценивает его примерно в € 56 млн. Всего, по информации СМИ, каталонский клуб намерен расстаться с 12 футболистами.

Дембеле перешёл в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в августе 2017 года. В минувшем сезоне форвард провёл в чемпионате Испании всего 5 матчей и стал автором 1 забитого мяча.