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Манчестер Юнайтед попытается арендовать Усмана Дембеле
Клуб уже провел неофициальные переговоры
"Манчестер Юнайтед" может переключиться на альтернативный вариант после срыва трансфера полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Как сообщает ESPN, "красные дьяволы" по-прежнему рассматривают в качестве запасной опции нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. Манкунианцы даже провели неофициальные переговоры, в которых обсуждали возможную аренду француза на один сезон с обязательством последующего выкупа. Однако пока английский клуб не делал предложения по 23-летнему форварду.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет продать Дембеле и оценивает его примерно в € 56 млн. Всего, по информации СМИ, каталонский клуб намерен расстаться с 12 футболистами.
Дембеле перешёл в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в августе 2017 года. В минувшем сезоне форвард провёл в чемпионате Испании всего 5 матчей и стал автором 1 забитого мяча.