Месси купил дом в Милане

Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:10
Вероятно, жене Месси - Антонелле, так будет удобнее совершать шоппинг. Пока что и речи не может быть про переход лучшего футболиста мира, Лео Месси, в Интер...
Познакомлю читателей с другой финансовой информацией. Великая Барселона заработала больше всех в ЛЧ. На сегодня это - 82 миллиона евро. Эти 82 млн. евро сложились из следующий категорий. 10,5 - за выход в 1/4 финала, 9,5 - за выход в 1/8, 15,25 - за игры в групповом турнире, 12,6 - за результаты в групповом турнире (победы, ничьи), и 34,4 млн. евро за исторический рейтинг команды... Если Барса выйдет в полуфинал, это ещё + 12 млн. евро, за выход в финал, ещё +15 млн.евро, и ещё 4,5 млн евро за победу в турнире...
Кстати, в момент написания этого моего комментария, вижу, что двум оленям - Инспектору жюву и какому-то оленю из Одессы, уже башню снесло только от одного имени лучшего футболиста мира... Считаю, это закономерно... Именно поэтому они выставили себя дурачками здесь...
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2020 в 18:15
Больше всех в лч заработала сейчас Бавария. А эта информация у тебя устарела.это было в том году.
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:17
Спасибо за юмор... К твоему большому сожалению, ты в очередной раз слышал звон, но не знаешь, где он...У меня инфа от вчера - 10.08.2020. Давай сообщай свой имейл и я тебе пришлю ссылку... А, если ты настаиваешь, что я не прав, распиши все цифры, как расписал их я.
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2020 в 18:32
Почитай актуальную информацию. Бавария за групповой турнир из 6 побед получила рекордные 74 млн.и за выход в 1/4 - 10.5 млн. Говорю же у тебя устаревшая инфа за 19 год.так что юмор у тебя. Поочитай про Баварию.
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:41
Если ты слезно просишь почитать, давай ссылку, я почитаю... А пока что, твоя отсебятина меня не убедила... У тебя цифры от фонаря... А у меня 100% правильные.
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2020 в 19:01
твои цифры не связаны с логикой. Посмотри достижения Баварии в лч. Все победы. С какой стати у твоей Барселоны должны быть выплаты больше? Только потому что ты где-то липовые статьи читаешь? Клубный рейтинг Баварии отстает лишь на 1 пункт и на 1 млн в денежном эквиваленте ( 33,2 млн за исторический рейтинг). Немножко анализируй
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 19:35
Глупый мальчик Дима, спасибо за очередную порцию юмора... ты мне, пожалуйста, здесь рейтинги не пихай. Ты, если хочешь выглядеть мужчиной и хочешь ответить за свои слова, давай, сообщай мне ссылку, из которой я увижу, что твоя Бавария заработала в этой ЛЧ больше, чем великая Барса. И да, вот что тебе очень важно знать... Доходы в ЛЧ распределяются по особому и очень многое зависит от теле аудитории... Например, если в 1/4 финала были бы три испанские команды (условно, Барса, АМ и Реал) и, если бы была одна Барса, то в случае, когда одна команда, она получает бонус бОльший чем, иногда, победитель ЛЧ... Так что, давай, новоявленный фанат Баварии, дерзай.. Покажи здесь всем, что твое слово что-то значит..
Tenma7 (Чернигов)
11.08.2020 в 19:48
Дариан знатный пиндун) Бавария до 1/4 заработала 81.5, барса 80.8.
Tenma7 (Чернигов)
11.08.2020 в 19:54
Аналитический портал SwissRamble обнародовал информацию по финансовому доходу клубов, которые участвовали в групповом этапе Лиги Чемпионов 2019/20Бла бла блаОтметим, что лидерами в этом списке является «Бавария», которая заработала 81.5 млн евро, «Барселона» (80,8 млн евро) и «Ювентус» (80,4 млн евро).
Po4eson (Одесса)
11.08.2020 в 18:20
В Монреале сейчас утро. Не бережёшь ты себя, маленький оленёнок Бемби
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:24
Спасибо за поддержку, глупый олень! Ты не говоришь о футболе, ты сочиняешь что-то обо мне...А это значит, что опровергнуть сказанное мной, ты, глупый олень, не в состоянии... Нет у тебя, глупый олень, аргументов...
WINNER
11.08.2020 в 18:40
Душевного тебе здоровья. Не болей!
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:42