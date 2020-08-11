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Месси купил дом в Милане

Испания
(1 голосов)

Ранее дом в Италии купил и его отец

Месси купил дом в Милане
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси купил дом в элитном районе Милана, утверждает La Gazzetta dello Sport. Неподалеку от пентхауса располагается офис "Интера".

В последнее время в СМИ участились новости о возможном переходе Месси в миланский клуб. Недавно дом в Милане купил и отец Месси Хорхе.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов предложить форварду контракт на четыре года, с годовой зарплатой 65 миллионов евро, в общей сложности Месси заработает 260 миллионов евро.

Месси в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром и ассистентом Ла Лиги, забив 25 голов и отдав 21 передачу в 33 играх.

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер (Милан)
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Комментарии (19)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
11.08.2020 в 19:52
Месси, только не Интер! Второй после Реала клуб, который я НЕНАВИЖУ.
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0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
11.08.2020 в 19:55
Челси третий..
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:40
Да, и кстати... В прошлом сезоне ЛЧ великая Барселона получила рекордные 118 млн. евро. Победитель ЛЧ - Ливерпуль заработал - 111 млн. евро.
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
11.08.2020 в 19:48
Тупой алень. Это дебет. Кредит посмотри. Пухалтер
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:10
Вероятно, жене Месси - Антонелле, так будет удобнее совершать шоппинг. Пока что и речи не может быть про переход лучшего футболиста мира, Лео Месси, в Интер... Познакомлю читателей с другой финансовой информацией. Великая Барселона заработала больше всех в ЛЧ. На сегодня это - 82 миллиона евро. Эти 82 млн. евро сложились из следующий категорий. 10,5 - за выход в 1/4 финала, 9,5 - за выход в 1/8, 15,25 - за игры в групповом турнире, 12,6 - за результаты в групповом турнире (победы, ничьи), и 34,4 млн. евро за исторический рейтинг команды... Если Барса выйдет в полуфинал, это ещё + 12 млн. евро, за выход в финал, ещё +15 млн.евро, и ещё 4,5 млн евро за победу в турнире... Кстати, в момент написания этого моего комментария, вижу, что двум оленям - Инспектору жюву и какому-то оленю из Одессы, уже башню снесло только от одного имени лучшего футболиста мира... Считаю, это закономерно... Именно поэтому они выставили себя дурачками здесь...
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+2
-6
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2020 в 18:15
Больше всех в лч заработала сейчас Бавария. А эта информация у тебя устарела.это было в том году.
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+4
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:17
Спасибо за юмор... К твоему большому сожалению, ты в очередной раз слышал звон, но не знаешь, где он...У меня инфа от вчера - 10.08.2020. Давай сообщай свой имейл и я тебе пришлю ссылку... А, если ты настаиваешь, что я не прав, распиши все цифры, как расписал их я.
+1
-5
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2020 в 18:32
Почитай актуальную информацию. Бавария за групповой турнир из 6 побед получила рекордные 74 млн.и за выход в 1/4 - 10.5 млн. Говорю же у тебя устаревшая инфа за 19 год.так что юмор у тебя. Поочитай про Баварию.
+3
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:41
Если ты слезно просишь почитать, давай ссылку, я почитаю... А пока что, твоя отсебятина меня не убедила... У тебя цифры от фонаря... А у меня 100% правильные.
+1
-5
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2020 в 19:01
твои цифры не связаны с логикой. Посмотри достижения Баварии в лч. Все победы. С какой стати у твоей Барселоны должны быть выплаты больше? Только потому что ты где-то липовые статьи читаешь? Клубный рейтинг Баварии отстает лишь на 1 пункт и на 1 млн в денежном эквиваленте ( 33,2 млн за исторический рейтинг). Немножко анализируй
0
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 19:35
Глупый мальчик Дима, спасибо за очередную порцию юмора... ты мне, пожалуйста, здесь рейтинги не пихай. Ты, если хочешь выглядеть мужчиной и хочешь ответить за свои слова, давай, сообщай мне ссылку, из которой я увижу, что твоя Бавария заработала в этой ЛЧ больше, чем великая Барса. И да, вот что тебе очень важно знать... Доходы в ЛЧ распределяются по особому и очень многое зависит от теле аудитории... Например, если в 1/4 финала были бы три испанские команды (условно, Барса, АМ и Реал) и, если бы была одна Барса, то в случае, когда одна команда, она получает бонус бОльший чем, иногда, победитель ЛЧ... Так что, давай, новоявленный фанат Баварии, дерзай.. Покажи здесь всем, что твое слово что-то значит..
+1
0
Tenma7 (Чернигов)
11.08.2020 в 19:48
Дариан знатный пиндун) Бавария до 1/4 заработала 81.5, барса 80.8.
0
0
Tenma7 (Чернигов)
11.08.2020 в 19:54
Аналитический портал SwissRamble обнародовал информацию по финансовому доходу клубов, которые участвовали в групповом этапе Лиги Чемпионов 2019/20Бла бла блаОтметим, что лидерами в этом списке является «Бавария», которая заработала 81.5 млн евро, «Барселона» (80,8 млн евро) и «Ювентус» (80,4 млн евро).
0
0
Po4eson (Одесса)
11.08.2020 в 18:20
В Монреале сейчас утро. Не бережёшь ты себя, маленький оленёнок Бемби
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:24
Спасибо за поддержку, глупый олень! Ты не говоришь о футболе, ты сочиняешь что-то обо мне...А это значит, что опровергнуть сказанное мной, ты, глупый олень, не в состоянии... Нет у тебя, глупый олень, аргументов...
+1
-4
WINNER
11.08.2020 в 18:40
Душевного тебе здоровья. Не болей!
Ответить
+2
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2020 в 18:42
И стоило для этого создавать новый аккаунт?
+2
-2
avatar
Инспектор ( )
11.08.2020 в 18:03
Ждем-с комментов из Квебека
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+4
-3
Po4eson (Одесса)
11.08.2020 в 18:03
В Квебеке тоже продаются хорошие апартаменты. И эта покупка простимулирует окончательный срыв башни одному одиозному деятелю
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+3
-2


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