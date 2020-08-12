У игрока Барселоны обнаружен коронавирус

“Барселона” объявила о положительном случае COVID-19 у одного из своих футболистов.

Коронавирус обнаружен у одного из девяти игроков, которые сегодня должны быть начать подготовку к новому сезону. Это может быть Педри, Тринкан, Фернандеш, Тодибо, Ваге, Аленья, Рафинья, Миранда или Ориоль Бускетс.

“Барселона” информирует, что у вышеуказанный футболист не имел симптомов и в данный момент изолирован дома. У него не было контакта с группой игроков, который отправились на турнир Лиги чемпионов в Португалию.