  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. У игрока Барселоны обнаружен коронавирус
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У игрока Барселоны обнаружен коронавирус

Испания
(1 голосов)

Неназванный игрок Барсы не контактировал с делегацией, которая отправилась в Португалию

У игрока Барселоны обнаружен коронавирус
UA-Футбол
Новина українською

“Барселона” объявила о положительном случае COVID-19 у одного из своих футболистов.

Коронавирус обнаружен у одного из девяти игроков, которые сегодня должны быть начать подготовку к новому сезону. Это может быть Педри, Тринкан, Фернандеш, Тодибо, Ваге, Аленья, Рафинья, Миранда или Ориоль Бускетс.

“Барселона” информирует, что у вышеуказанный футболист не имел симптомов и в данный момент изолирован дома. У него не было контакта с группой игроков, который отправились на турнир Лиги чемпионов в Португалию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ла Лига коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...