Испания
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У игрока Барселоны обнаружен коронавирус
Неназванный игрок Барсы не контактировал с делегацией, которая отправилась в Португалию
“Барселона” объявила о положительном случае COVID-19 у одного из своих футболистов.
Коронавирус обнаружен у одного из девяти игроков, которые сегодня должны быть начать подготовку к новому сезону. Это может быть Педри, Тринкан, Фернандеш, Тодибо, Ваге, Аленья, Рафинья, Миранда или Ориоль Бускетс.
“Барселона” информирует, что у вышеуказанный футболист не имел симптомов и в данный момент изолирован дома. У него не было контакта с группой игроков, который отправились на турнир Лиги чемпионов в Португалию.
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