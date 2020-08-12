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Вильярреал бесплатно подписал капитана Валенсии

Испания
(1 голосов)

Это хорошее усиление для команды

Вильярреал бесплатно подписал капитана Валенсии
UA-Футбол
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"Вильярреал" подтвердил, что Даниэль Парехо пополнил состав клуба.

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Полузащиник подписал с "субмаринами" четырехлетний контракт. Что интересно, достался он клубу бесплатно. До этого он долгое время защищал цвета "Валенсии" и даже был капитаном клуба.

Отметим, что Парехо хорошо знаком с новым наставник "Вильярреала" Унаи Эмери.

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В статье: Даниэль Парехо Валенсия Вильярреал
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