Вильярреал бесплатно подписал капитана Валенсии

"Вильярреал" подтвердил, что Даниэль Парехо пополнил состав клуба.

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Полузащиник подписал с "субмаринами" четырехлетний контракт. Что интересно, достался он клубу бесплатно. До этого он долгое время защищал цвета "Валенсии" и даже был капитаном клуба.