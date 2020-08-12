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Вильярреал бесплатно подписал капитана Валенсии
Это хорошее усиление для команды
"Вильярреал" подтвердил, что Даниэль Парехо пополнил состав клуба.
Полузащиник подписал с "субмаринами" четырехлетний контракт. Что интересно, достался он клубу бесплатно. До этого он долгое время защищал цвета "Валенсии" и даже был капитаном клуба.
¡@DaniParejo ya es groguet ????!— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 12, 2020
Sempre Endavant!#BenvingutParejo pic.twitter.com/WZM6uvA4v5
Отметим, что Парехо хорошо знаком с новым наставник "Вильярреала"
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