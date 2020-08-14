Барселона начала поиски нового тренера - ESPN

Авторитетное издание ESPN сообщает, что руководство "Барселоны" не уверено в будущем Кике Сетьена на Камп Ноу, поэтому начало поиски нового тренера.

Главная претензия к нынешнему наставнику - он не нашел общего языка с лидерами команды. Поэтому боссы каталонского клуба будут искать более авторитетного тренера.

Одним из таких называется Рональд Куман. В его пользу говорит каталонское прошлое в качестве игрока и опыт работы в Испании во главе "Валенсии". Однако сомнения вызывает его прагматичный стиль и желание оставаться во главе сборной Нидерландов.

Также в списке кандидатур, который предоставляет ESPN, Маурисио Почеттино и Хави. Первый однако ранее заявлял, что не согласится на работу в "Барсе" из-за то, что играл за "Эспаньол". А второй в январе уже отклонял предложение родного клуба.