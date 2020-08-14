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Барселона начала поиски нового тренера - ESPN

Испания
(2 голосов)

Кике Сетьену нужно доказать свою способность возглавлять гранд

Барселона начала поиски нового тренера - ESPN
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное издание ESPN сообщает, что руководство "Барселоны" не уверено в будущем Кике Сетьена на Камп Ноу, поэтому начало поиски нового тренера.

Главная претензия к нынешнему наставнику - он не нашел общего языка с лидерами команды. Поэтому боссы каталонского клуба будут искать более авторитетного тренера.

Одним из таких называется Рональд Куман. В его пользу говорит каталонское прошлое в качестве игрока и опыт работы в Испании во главе "Валенсии". Однако сомнения вызывает его прагматичный стиль и желание оставаться во главе сборной Нидерландов.

Также в списке кандидатур, который предоставляет ESPN, Маурисио Почеттино и Хави. Первый однако ранее заявлял, что не согласится на работу в "Барсе" из-за то, что играл за "Эспаньол". А второй в январе уже отклонял предложение родного клуба.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Источник:
ESPN

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Комментарии (3)
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Ol-g (Одесса)
14.08.2020 в 17:00
Маркевичу нужен агент. А что?
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0
0
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Инспектор ( )
14.08.2020 в 16:51
.....Главная претензия к нынешнему наставнику - он не нашел общего языка с лидерами команды... Так скажите прямо - гном недоволен
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Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 16:17
Вальверде вроде свободный)))..хороший же тренер
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0
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