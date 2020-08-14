Испания
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У еще одного футболиста Барселоны диагностирован COVID-19
Он не поехал в Португалию
У второго футболиста "Барселоны" за неделю диагностировали коронавирус. На это раз речь идет о Самуэле Юмтити.
По данным официальной-пресс службы, у француза нет никаких симптомов. Сейчас он самоизолирован в своем доме.
LATEST NEWS | @samumtiti tests positive for Covid-19.— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2020
All the details: https://t.co/JkIEikhseQ pic.twitter.com/kLVPitD4m9
Отметим, что из-за травмы Юмтити не отправился в Лиссабон, где сегодня каталонцы
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