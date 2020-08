У еще одного футболиста Барселоны диагностирован COVID-19

У второго футболиста "Барселоны" за неделю диагностировали коронавирус. На это раз речь идет о Самуэле Юмтити.

По данным официальной-пресс службы, у француза нет никаких симптомов. Сейчас он самоизолирован в своем доме.

