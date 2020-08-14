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У еще одного футболиста Барселоны диагностирован COVID-19

Испания
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Он не поехал в Португалию

У еще одного футболиста Барселоны диагностирован COVID-19
UA-Футбол
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У второго футболиста "Барселоны" за неделю диагностировали коронавирус. На это раз речь идет о Самуэле Юмтити.

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По данным официальной-пресс службы, у француза нет никаких симптомов. Сейчас он самоизолирован в своем доме.

Отметим, что из-за травмы Юмтити не отправился в Лиссабон, где сегодня каталонцы сыграют с "Баварией".

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити
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