Президент Барселоны: Уже приняли некоторые решения, вскоре мы их озвучим

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал разгромное поражение от "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов (2:8).

"Тяжелейший вечер, очень тяжелое поражение. Мне жаль болельщиков, всех нас, мы не были той командой, тем клубом, который представляем. Мне очень больно. Это очень серьезное поражение. Я поздравляю "Баварию", которая провела отличный матч. Они заслуженно вышли в полуфинал.

Мы играли не на своем уровне, и это катастрофа. Теперь необходимо принять решения. Некоторые из нас уже держат их в голове. И мы их озвучим. Но сегодня не время для них. В первую очередь мы извиняемся перед нашими болельщиками и партнерами.

Я не буду озвучивать сегодня наши решения. Некоторые из них уже приняты, другие – будут приняты. Займемся этим на следующей неделе. Сегодня я ничего озвучивать не буду", – сказал Бартомеу Marca.