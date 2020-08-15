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Президент Барселоны: Уже приняли некоторые решения, вскоре мы их озвучим

Испания
(2 голосов)

В клубе назревают перемены

Президент Барселоны: Уже приняли некоторые решения, вскоре мы их озвучим
Новина українською

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал разгромное поражение от "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов (2:8).

"Тяжелейший вечер, очень тяжелое поражение. Мне жаль болельщиков, всех нас, мы не были той командой, тем клубом, который представляем. Мне очень больно. Это очень серьезное поражение. Я поздравляю "Баварию", которая провела отличный матч. Они заслуженно вышли в полуфинал.

Мы играли не на своем уровне, и это катастрофа. Теперь необходимо принять решения. Некоторые из нас уже держат их в голове. И мы их озвучим. Но сегодня не время для них. В первую очередь мы извиняемся перед нашими болельщиками и партнерами.

Я не буду озвучивать сегодня наши решения. Некоторые из них уже приняты, другие – будут приняты. Займемся этим на следующей неделе. Сегодня я ничего озвучивать не буду", – сказал Бартомеу Marca.

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу
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(2 голосов)
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Комментарии (11)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 10:18
Так ведь уже озвучены довольно чётко. Уа-футбол, как всегда, опаздывает с новостями.. Выборы президента Барселоны должны состояться с марта по июнь 2021 года. С Сетьеном и его помощниками расстанутся. На сегодня есть три кандидатуры на пост тренера. Почеттино, Хави и Куман. И у каждой из этих кандидатур есть огромный минус. Почеттино имеет прошлое, которое кулес не примут (работа в Эспаньол). Хави согласится возглавить Барселону только, если не будет Бартомеу. А Куман связан контрактом с национальной командой и совсем недавно перенес сердечный приступ... Вобщем, великая Барселона на пороге новых и кардинальных перемен.
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0
-2
СашаXM (Хмельницкий)
15.08.2020 в 10:01
"Мы играли не на своем уровне" - это и есть ваш уровень))) клоун ))))
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+3
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
15.08.2020 в 09:52
Невже хунта взяла відповідальність за ПРОВАЛ у трансферній політики та збирається "йти геть" та провести дострокові вибори?
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.08.2020 в 09:05
С Аленем согласовали?
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+5
-1
Algrab (Костопiль)
15.08.2020 в 09:56
Доки монреальський олень не вийде із седації, ніяких рішень по Барселоні прийнято не буде. Інформація отримана із перевірених джерел.
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
15.08.2020 в 09:03
Неужели совет директоров и тренер уходят , продав предварительно 87% состава ???
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+4
-1
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 09:02
Будут искать нового,удобного тренера?
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+4
-1
avatar
Инспектор ( )
15.08.2020 в 09:00
Все правильно. И первый шаг это новый улучшенный контракт с великим Месси !
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+5
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
15.08.2020 в 08:50
Та будь мужиком - піди першим! Треба мати якусь честь врешті-решт і відповідальність. Команді потрібні кардинальні структурні зміни, а не певні точкові рішення!
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+9
0
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 09:02
Это Суркис номер 2
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+3
-4
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Maldini (Киев)
15.08.2020 в 09:15
С себя снимать ответственности НЕ НУЖНО!Команда возрастная!Месии хоть 6-кратный обладатель Золотого мяча...но это в прошлом.как и игра Барсы!Её время прошло,и так господствовала,благодаря: Месси,Хави,Иньесте.Пуйолю,Пике и конечно в центре Бускетс!Это бло блеском.но не сегодня!Сколько можно.всему есть предел и этого НЕ ПОНЯЛИ ФУТЫ БАРСЫ.но тренер?!Нужно всем этим футам сказать спасибо за их игру и набирать новых и игроков и тренеров!!!
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+4
0


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