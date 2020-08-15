Капитан "Барселоны" Лионель Месси намерен покинуть команду летом 2021 года, сообщает Cadena Cope.

По данным источника, аргентинец окончательно разочаровался руководством клуба после поражения от "Баварии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:8.

Лео винит во всем правление клуба и не намерен продлевать свой контракт с клубом, который истекает следующим летом.

Отмечается, что лишь смена руководства клуба и наставника могут повлиять на решение аргентинца.