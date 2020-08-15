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Месси собирается покинуть Барселону в 2021 году – СМИ

Испания
(2 голосов)

Аргентинцу надоел беспредел в правлении клуба

Месси собирается покинуть Барселону в 2021 году – СМИ
Новина українською

Капитан "Барселоны" Лионель Месси намерен покинуть команду летом 2021 года, сообщает Cadena Cope.

По данным источника, аргентинец окончательно разочаровался руководством клуба после поражения от "Баварии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:8.

Лео винит во всем правление клуба и не намерен продлевать свой контракт с клубом, который истекает следующим летом.

Отмечается, что лишь смена руководства клуба и наставника могут повлиять на решение аргентинца.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (17)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
15.08.2020 в 13:34
Месси разочаровывает последнее время. Слишком много на себя берет, а без Иньесты и Хави он просто очередной Озил.
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+3
0
DrOn86 (Луцьк)
15.08.2020 в 12:51
Китай чи США?
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
15.08.2020 в 12:53
Кривой Рог!
Ответить
0
-1
Alex.696 (Немирів)
15.08.2020 в 12:54
Емірати
Ответить
0
-1
avatar
Инспектор ( )
15.08.2020 в 13:49
Динамо К
Ответить
+1
0
Po4eson (Одесса)
15.08.2020 в 14:01
Усилил бы немного
0
0
oda1979 (Запорожье)
15.08.2020 в 12:43
Ха-ха , похоже год немецкого кино продлиться еще пару лет:))
Ответить
+3
0
avatar
Инспектор ( )
15.08.2020 в 12:41
Виновны все кроме самого Моськи. Если не повысят зарплату в Барсе до предложенной Интером то уйдет
Ответить
+4
-1
x-valera (kovel)
15.08.2020 в 13:02
Тайсон №2
Ответить
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 12:37
Эта информация не соответствует действительности. Если быть точным, то лучший футболист мира - Лео Месси сказал следующее - "Клубу нужны кардинальные перемены на всех уровнях. Если этого не случится, то в 2021 году я не стану продлевать контракт с клубом"... Так что, обломайтесь, олени... Вам снова впаривают полуправду...
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+3
-9
oda1979 (Запорожье)
15.08.2020 в 12:44
Алень, меське нужно сменить номер с 10 го на 2-8:))
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+7
-3
balamyt (Boston)
15.08.2020 в 13:44
Злора..дство это ..Симптом низкого уровня уравновешенности. Большинству орущих АТУ ЕГО ..просто не хватает Великодушия и мо згов понять трагедию великого клуба и капитана . Гримасничать ( как при маты ) и скалить зубы это мы можем...Да Акела промахнулся , но не он же один виноват в этом позорном поражении.9..И Шахтер летел МС по 6-0 и др. клубы ) Месси Великий игрок , он еще пригодится обновленной Барсе (.рано Месси списывать.) .Ей нужен свои Зидан и Гвардиол .,а также новые Хави и Иньесты...Нужны новые лидеры ...Похороны Барсы должны быть отложены..У каждого клубы бывает своя Пандемия...Не нужно превращатся в Мосек лающих на Слона..Ненароком раздавит.крыс бегущих с тонущего корабля . Фанатов Барсы призываю к Выдержке и хладнокровию !
0
0
zidan1972 (Днепр)
15.08.2020 в 12:46
Вот интересно, в статье не так написано?) если не станет продлевать, не означает ли это, что он уйдёт?)
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
15.08.2020 в 12:49
Типа он не уходит а шантажирует. Вот на Что хотел намекнуть Дариан
+2
-2
prockop4uck (Киев)
15.08.2020 в 12:57
Готовьтесь к следующей ЛЧ и начинайте разминать очко. С каждым годом в "лучшего футболиста мира" входит все больше
Ответить
+2
-2
prockop4uck (Киев)
15.08.2020 в 12:35
О! После такого матча самое время начинать разводить клуб и клянчить повышение зарплаты
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+4
-2
СашаXM (Хмельницкий)
15.08.2020 в 12:34
опять начинает крутить клубом ((( гнать его первым нужно, дадут 100 продать пешехода и купить норм игроков.
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+3
-1


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