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Месси собирается покинуть Барселону в 2021 году – СМИ
Аргентинцу надоел беспредел в правлении клуба
Капитан "Барселоны" Лионель Месси намерен покинуть команду летом 2021 года, сообщает Cadena Cope.
По данным источника, аргентинец окончательно разочаровался руководством клуба после поражения от "Баварии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:8.
Лео винит во всем правление клуба и не намерен продлевать свой контракт с клубом, который истекает следующим летом.
Отмечается, что лишь смена руководства клуба и наставника могут повлиять на решение аргентинца.
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Комментарии (17)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
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DrOn86 (Луцьк)
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oda1979 (Запорожье)
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