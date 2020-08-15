Ветераны Барселоны готовы уйти, но требуют перевыборов президента

После унизительного поражения от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов, ветераны "Барселоны" призадумались о своем будущем в клубе.

Жерар Пике высказал вслух то, о чем говорила вся раздевалка после игры - по информации AS, лидеры каталонцев готовы уступить дорогу молодежи, если это потребуется, поскольку считают, что клуб зашел в тупик.

Игроки уверены, что были плохо готовы к "Баварии" тактически - и это камень в огород Кике Сетьена и его штаба, которые дорабатывают последние часы. С другой стороны, футболисты винят в лиссабонской катастрофе и руководство клуба, которое допустило целый ряд ошибочных кадровых решений. По их мнению, сезон-2019/20 "Барса" начала с очень несбалансированным составом.

Пике и остальные ветераны команды надеются, что у президента клуба Хосепа Бартомеу хватит смелости объявить об отставке уже сейчас, не дожидаясь перевыборов, запланированных на лето 2021-го.

Cadena Cope добавляет, что семья Лионеля Месси четко дала понять клубу, что без ухода Бартомеу и структурных изменений в "Барсе" аргентинец через год покинет "Камп Ноу" как свободный агент.

Месси не верит, что 2-3 трансфера и новый тренер способны что-то глобально поменять. Он считает, что "Барсу" спасет только полная перезагрузка. "Прямо сейчас нужны свежие идеи, свежие лица и свежие планы", - передает слова Лео источник.

В качестве нового тренера большинство игроков хотели бы видеть Хави Эрнандеса, но с этим могут возникнуть проблемы, ведь у легенды "Кулес" контракт с катарской федерацией футбола до ЧМ-2022, и до его окончания шейхи почти наверняка его не отпустят.