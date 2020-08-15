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Бартомеу не собирается уходить в отставку с поста президента Барсы
Президент каталонцев хочет избежать досрочных выборов
Испанское издание Diario Sport сообщает, что президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу не намерен уходить со своей должности.
По мнению Бартомеу клуб переживает серьезный кризис и находится в критическом положении. Функционер хочет избежать досрочных выборов.
Президент рассчитывает проработать на посту президента до начала 2021 года и рассматривает вариант с проведением выборов руководителя "Барселоны" в январе или марте следующего года.
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Источник:Diario Sport
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Комментарии (3)
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Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 20:01
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 19:59
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Spokoyno (Киев)
15.08.2020 в 19:58
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