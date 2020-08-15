Бартомеу не собирается уходить в отставку с поста президента Барсы

Испанское издание Diario Sport сообщает, что президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу не намерен уходить со своей должности.

По мнению Бартомеу клуб переживает серьезный кризис и находится в критическом положении. Функционер хочет избежать досрочных выборов.

Президент рассчитывает проработать на посту президента до начала 2021 года и рассматривает вариант с проведением выборов руководителя "Барселоны" в январе или марте следующего года.