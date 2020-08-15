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Бартомеу не собирается уходить в отставку с поста президента Барсы

Испания
(1 голосов)

Президент каталонцев хочет избежать досрочных выборов

Бартомеу не собирается уходить в отставку с поста президента Барсы
Новина українською

Испанское издание Diario Sport сообщает, что президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу не намерен уходить со своей должности.

По мнению Бартомеу клуб переживает серьезный кризис и находится в критическом положении. Функционер хочет избежать досрочных выборов.

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Президент рассчитывает проработать на посту президента до начала 2021 года и рассматривает вариант с проведением выборов руководителя "Барселоны" в январе или марте следующего года.

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу
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Источник:
Diario Sport
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Комментарии (3)
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Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 20:01
Отличная новость,ждём разваливания донного клуба до конца)))..меське пенсию подняли?
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0
0
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 19:59
Наверно заручился поддержкой Моськи и Дариана
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0
0
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Spokoyno (Киев)
15.08.2020 в 19:58
Су...
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0
0


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