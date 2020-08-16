Экс-президент Барсы Гаспар: Не согласен с Пике, ветераны еще могут принести множество успехов

Экс-президент "Барселоны" Жоан Гаспар прокомментировал слова защитника каталонцев Жерара Пике после разгромного поражения "сине-гранатовых" от мюнхенской "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов.

"Да, я слышал слова Пике. На эмоциях можно сказать многое. Завтра солнце снова взойдет. Этот результат принес нам боль. Можно проиграть, но это произошло в слишком преувеличенном и очень грустном стиле.

Я не могу согласиться со словами Пике. Он наследие "Барсы", у него впереди годы. Думаю, в этой ситуации есть положительные стороны. "Барса" играет низом, в составе есть игроки, которые могут так действовать.

Ветераны "Барсы" – очень качественные игроки, например, Лионель Месси. Они могут принести клубу множество успехов", – заявил Гаспар.