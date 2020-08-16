  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-президент Барсы Гаспар: Не согласен с Пике, ветераны еще могут принести множество успехов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-президент Барсы Гаспар: Не согласен с Пике, ветераны еще могут принести множество успехов

Испания
(1 голосов)

Жоан Гаспар считает, что у этой "Барсы" еще есть будущее

Экс-президент Барсы Гаспар: Не согласен с Пике, ветераны еще могут принести множество успехов
Новина українською

Экс-президент "Барселоны" Жоан Гаспар прокомментировал слова защитника каталонцев Жерара Пике после разгромного поражения "сине-гранатовых" от мюнхенской "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов.

"Да, я слышал слова Пике. На эмоциях можно сказать многое. Завтра солнце снова взойдет. Этот результат принес нам боль. Можно проиграть, но это произошло в слишком преувеличенном и очень грустном стиле.

Я не могу согласиться со словами Пике. Он наследие "Барсы", у него впереди годы. Думаю, в этой ситуации есть положительные стороны. "Барса" играет низом, в составе есть игроки, которые могут так действовать.

Ветераны "Барсы" – очень качественные игроки, например, Лионель Месси. Они могут принести клубу множество успехов", – заявил Гаспар.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона Жоан Гаспар Жерар Пике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
El Espanol
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Говард (землянин)
16.08.2020 в 18:38
Пике в топку, вместе с Гаспаром.
Ответить
0
0
prockop4uck (Киев)
16.08.2020 в 16:53
Ога. Принесут. С дурки. Восемь оленей из восьми
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...