Хамес: Я тоже хотел бы знать, куда перехожу. Хочу пойти туда, где смогу играть

Атакующий полузащитник "Реала" Хамес Родригес поделился мыслями насчет своего будущего.

"Я тоже хотел бы знать, куда перехожу. Могут пройти дни или недели, прежде чем я пойму, куда ухожу. Я не знаю, правда. Хочу пойти туда, где смогу играть, где буду счастлив, где буду чувствовать, что весь мир любит меня.

Неприятно не играть. Я знаю, что у меня достаточный уровень, чтобы стабильно выступать. Но другие люди считают, что это нет так. Подобное расстраивает. Будь я плохим футболистом, принял бы этот факт, но я хочу побеждать и всегда играть. Что касается Зидана, то каждому свое. У него свои предпочтения, и это заслуживает уважения. Я не вхожу в список его приоритетов. Сложно видеть, что у тебя нет таких же возможностей, как у одноклубников.

Я хотел уйти в прошлом году, но клуб не разрешил. Я сам хотел уйти туда, где мог бы играть. Я знал, что у меня не будет возможностей, потому что у Зидана уже была его база из игроков. Я хотел, чтобы болельщики запомнили мой предыдущий этап в "Реале", а не этот. Я забил 36 голов и отдал 42 передачи. Этот сезон – одно из самых больших разочарований в карьере, но, слава богу, я молод и у меня есть время, чтобы быть счастливым", – рассказал Хамес.