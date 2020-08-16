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Хамес: Я тоже хотел бы знать, куда перехожу. Хочу пойти туда, где смогу играть

Испания
(1 голосов)

Колумбиец недоволен своим положением в мадридском "Реале"

Хамес: Я тоже хотел бы знать, куда перехожу. Хочу пойти туда, где смогу играть
Новина українською

Атакующий полузащитник "Реала" Хамес Родригес поделился мыслями насчет своего будущего.

"Я тоже хотел бы знать, куда перехожу. Могут пройти дни или недели, прежде чем я пойму, куда ухожу. Я не знаю, правда. Хочу пойти туда, где смогу играть, где буду счастлив, где буду чувствовать, что весь мир любит меня.

Неприятно не играть. Я знаю, что у меня достаточный уровень, чтобы стабильно выступать. Но другие люди считают, что это нет так. Подобное расстраивает. Будь я плохим футболистом, принял бы этот факт, но я хочу побеждать и всегда играть. Что касается Зидана, то каждому свое. У него свои предпочтения, и это заслуживает уважения. Я не вхожу в список его приоритетов. Сложно видеть, что у тебя нет таких же возможностей, как у одноклубников.

Я хотел уйти в прошлом году, но клуб не разрешил. Я сам хотел уйти туда, где мог бы играть. Я знал, что у меня не будет возможностей, потому что у Зидана уже была его база из игроков. Я хотел, чтобы болельщики запомнили мой предыдущий этап в "Реале", а не этот. Я забил 36 голов и отдал 42 передачи. Этот сезон – одно из самых больших разочарований в карьере, но, слава богу, я молод и у меня есть время, чтобы быть счастливым", – рассказал Хамес.

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В статье: Зинедин Зидан Хамес Родригес Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
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Комментарии (7)
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Говард (землянин)
16.08.2020 в 18:35
Я насчитал 13 "Я" в поделившихся Родригесом мыслях. Хамес ты настоящий педридаст, не уходи никуда. Твоё место в Реале.
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0
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
16.08.2020 в 18:39
А тебя ве никаких не отпустит после 8-2 ..))))..это на всю жизнь уже))..прими и смирись
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+1
-1
Говард (землянин)
16.08.2020 в 18:51
Ой, да успокойся уже ТЫ со своими 8-2, я уже этим поражением давно не парюсь, жизнь продолжается, новая Барса рано или поздно возродится на радость нам и на горе врагам. А вот тебя я вижу до сих пор не отпускает. До всех уже дое@аться успел со своим 8-2, даже до меня. В дальнейшем не советую это делать, ибо ты уже малость притомил меня майамец.
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.08.2020 в 19:06
Хулио-Барсодрочиус шмальнул, и у него жизнь наладилась. На время...
0
0
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simargl (Чернигов)
16.08.2020 в 17:51
Ингулец, Динамо, Десна ... ))) выбирай !!!
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
16.08.2020 в 18:11
Кривой Рог-вот будущее украинского футбола!
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
16.08.2020 в 18:25
Да. Умыл... и возразить нечего !!!! Значит определились с переходом )))
+1
-1


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