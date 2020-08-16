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Сетьен будет уволен с поста тренера Барсы в понедельник, его заменит Куман

Испания
(2 голосов)

Соперник сборной Украины по Евро может возглавить еще одну команду

Сетьен будет уволен с поста тренера Барсы в понедельник, его заменит Куман
UA-Футбол
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Издание BBC сообщает, что Кике Сетьен будет уволен с поста главного тренера каталонской "Барселоны" в понедельник.

По информации испанского футбольного эксперта Гильема Балаге, следующим наставником каталонцев будет тренер сборной Нидерландов Рональд Куман. 57-летний голландец в свое время выступал за "Барсу" в качестве игрока.

"Правление соберется завтра, и Сетьен будет уволен. Руководство "Барсы" должно выбрать нового менеджера, потому что через две недели начнется предсезонный период - и говорят, что Куман ближе всех, чтобы стать главным тренером "блауграны". В январе Рональд отказался от предложения каталонцев из-за состояния здоровья", - рассказал журналист.

В списке претендентов также фигурирует экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, но его назначение может быть не принято болельщиками "Барсы" из-за того, что аргентинский специалист в прошлом возглавлял принципиальной соперника "сине-гранатовых" - "Эспаньол".

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Балаге считает, что Куману отведена роль на "переходной сезон" "Барселоны", после чего клуб примет бывший полузащитник каталонцев, а ныне тренер катарского "Аль-Садд" Хави.

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В статье: Рональд Куман Маурисио Почеттино Хави Кике Сетьен Национальная сборная Нидерландов Аль-Садд (Доха)
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(2 голосов)
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Источник:
BBC
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Комментарии (8)
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Петро Щур (Lviv)
17.08.2020 в 00:36
Я не вірю, Куману кидати збірну щоб підготувати Барсу для Хаві
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+1
0
Говард (землянин)
16.08.2020 в 23:40
Одни переходники, блъ..
Ответить
0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.08.2020 в 23:01
Алень одобрил? А то Бармалея забомбардируют письмами из Шепетовской психлечебницы...
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+4
-2
Говард (землянин)
16.08.2020 в 23:45
Доктор, дое@итесь до меня пожалуйста. А я вас на х..й пошлю.
Ответить
0
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
16.08.2020 в 23:52
На днях,вас всех ,вместе с вашей помойкой уже послали,вы оттуда не скоро вернётесь
+3
-1
Говард (землянин)
17.08.2020 в 00:07
Десятью днями ранее туда же послали и ваше крысиное кубло и вас педридастов вместе с ними.
0
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
17.08.2020 в 00:14
Та да,34 чемпиоства..ахахаха..и не 8-2)))...8-2 только самая помойная и отстойная команда могла всосать)))..и как ни странно этой командой оказалось фуфлона))
+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.08.2020 в 00:14
У Кумана в ранге тренера 8арселоны на следующий год будет новая цель - пропустить в одном матче плей-офф ЛЧ 10 голов и вылететь из турнира. Задача конечно непростая, но она этим ребятам по плечу
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+2
-2


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