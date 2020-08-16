Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сетьен будет уволен с поста тренера Барсы в понедельник, его заменит Куман
Соперник сборной Украины по Евро может возглавить еще одну команду
Издание BBC сообщает, что Кике Сетьен будет уволен с поста главного тренера каталонской "Барселоны" в понедельник.
По информации испанского футбольного эксперта Гильема Балаге, следующим наставником каталонцев будет тренер сборной Нидерландов Рональд Куман. 57-летний голландец в свое время выступал за "Барсу" в качестве игрока.
"Правление соберется завтра, и Сетьен будет уволен. Руководство "Барсы" должно выбрать нового менеджера, потому что через две недели начнется предсезонный период - и говорят, что Куман ближе всех, чтобы стать главным тренером "блауграны". В январе Рональд отказался от предложения каталонцев из-за состояния здоровья", - рассказал журналист.
В списке претендентов также фигурирует экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, но его назначение может быть не принято болельщиками "Барсы" из-за того, что аргентинский специалист в прошлом возглавлял принципиальной соперника "сине-гранатовых" - "Эспаньол".
Балаге считает, что Куману отведена роль на "переходной сезон" "Барселоны", после чего клуб примет бывший полузащитник каталонцев, а ныне тренер катарского "Аль-Садд" Хави.