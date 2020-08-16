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Esporte Interativo: Месси уведомил Барсу, что хочет уйти

Испания
(1 голосов)

Лео очень решительно настроен, так как не видит перспектив и новых проектов

Esporte Interativo: Месси уведомил Барсу, что хочет уйти
Новина українською

Журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер сообщил, что капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет покинуть команду.

Как утверждает источника, аргентинец не намерен ждать окончания своего контракта в 2021 году и уже уведомил руководство "Барсы" о своем желании покинуть стан "сине-гранатовых".

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Один из сотрудников "Барселоны" сообщил Esporte Interativo, что аргентинец не видит нового серьезного проекта и никогда прежне не был настолько решительно настроен на уход из каталонского клуба.

Примечательно, что именно Марсело Бехлер в 2017-м году первым обьявил о трансфере Неймара в "ПСЖ".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Esporte Interativo
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Комментарии (12)
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Говард (землянин)
16.08.2020 в 23:55
Я был всегда за то шоб он ушёл в другой клуб под конец карьеры, меня его уход аж никак не огорчит, Месси много сделал для Барсы, имеет полное моральное право на смену клуба, никто не осудит. Может так даже и к лучшему.
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
17.08.2020 в 00:06
Да кому он нужен.
Ответить
+1
-1
Говард (землянин)
17.08.2020 в 00:38
Он Футболу нужен и его болельщикам.
0
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
16.08.2020 в 23:49
Нет,пускай все остаются ,как можно дольше-нам на радость)))
Ответить
+1
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
17.08.2020 в 00:24
Знаешь ли ты , что такое "радость" в жизни? Врядли
Ответить
+1
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
17.08.2020 в 00:29
Блин,а что мне плакать..что у вашей командочки проблемы?!..я не думаю,что вы сильно горевали,когда у Реала проблемы!
+1
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
17.08.2020 в 00:33
...и многие плясали на костях,а тут сразу такие совестные,как так можно...да идите нахер,и втирайте свою дичь другим!!!..
+1
-1
Alex.696 (Немирів)
16.08.2020 в 23:05
Відродження барси?
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.08.2020 в 23:02
Разве что уйдёт в себя))
Ответить
+4
-2
Говард (землянин)
17.08.2020 в 00:00
Только тогда доктор, когда вы начнёте ходить под себя. ))
Ответить
0
-2
ShtanGa (Славське)
16.08.2020 в 23:02
Може шахтиором хоче стати?
Ответить
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
17.08.2020 в 00:05
Павлоградским:)
Ответить
+1
0


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