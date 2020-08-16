Esporte Interativo: Месси уведомил Барсу, что хочет уйти

Журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер сообщил, что капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет покинуть команду.

Как утверждает источника, аргентинец не намерен ждать окончания своего контракта в 2021 году и уже уведомил руководство "Барсы" о своем желании покинуть стан "сине-гранатовых".

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Один из сотрудников "Барселоны" сообщил Esporte Interativo, что аргентинец не видит нового серьезного проекта и никогда прежне не был настолько решительно настроен на уход из каталонского клуба.

Примечательно, что именно Марсело Бехлер в 2017-м году первым обьявил о трансфере Неймара в "ПСЖ".