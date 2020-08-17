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Mundo Deportivo: стало известно, на какой срок Куман подпишет контракт с Барселоной

Испания
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Рональд близок к возвращению в Каталонию

Mundo Deportivo: стало известно, на какой срок Куман подпишет контракт с Барселоной
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Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман может возглавить "Барселону". По информации испанского издания Mundo Deportivo, переговоры между каталонским клубом и 57-летним голландским специалистом находятся на продвинутой стадии.

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Куман подпишет с "сине-гранатовыми" 2-летний трудовой договор. Интересно, что второй год действия соглашения придется уже на правление нового президента клуба, который и будет принимать решение о дальнейшей карьере Рональда в "Барселоне".

Как сообщает источник, расторжение контракта Кумана с "Заводным Апельсином" не повлечет за собой финансовых затрат. Напомним, испанский гранд уступил мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8 в рамках ¼ финала Лиги чемпионов.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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