Mundo Deportivo: стало известно, на какой срок Куман подпишет контракт с Барселоной

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман может возглавить "Барселону". По информации испанского издания Mundo Deportivo, переговоры между каталонским клубом и 57-летним голландским специалистом находятся на продвинутой стадии.

Куман подпишет с "сине-гранатовыми" 2-летний трудовой договор. Интересно, что второй год действия соглашения придется уже на правление нового президента клуба, который и будет принимать решение о дальнейшей карьере Рональда в "Барселоне".

Как сообщает источник, расторжение контракта Кумана с "Заводным Апельсином" не повлечет за собой финансовых затрат. Напомним, испанский гранд уступил мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8 в рамках ¼ финала Лиги чемпионов.