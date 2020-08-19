Официально. Барселона объявила о назначении нового тренера

Испанская "Барселона" объявила о назначении на должность тренера известного голландского специалиста Рональда Кумана. Контракт подписан на два года.

Как известно, Куман выступал за "Барселону" в качестве игрока с 1989-го по 1995-й. Вместе с блаугранас он четыре раза выигрывал чемпионат Испании, по одному разу Кубок Испании и Кубок Чемпионов. Именно его гол в финале против "Сампдории" позволил "Барселоне" впервые стать сильнейшим клубом на континенте. Рональд является чемпионом Европы 1988 года в составе национальной сборной Нидерландов. Он вошел в историю как самый результативный защитник - 253 гола в 763-х матчах!

Тренерскую карьеру начал в 1997 году. В сезоне 1998-99 работал помощником в "Барселоне", после чего год тренировал дубль каталонского клуба. Затем были "Витесс", "Аякс", "Бенфика", ПСВ, "Валенсия", АЗ, "Фейеноорд", "Саутгемптон" и "Эвертон".

Как тренер он выигрывал чемпионат Нидерландов с "Аяксом" и ПСВ, национальный суперкубок с АЗ и "Бенфикой", Кубок Испании с "Валенсией".

С 2018-го возглавлял сборную Нидерландов. Под его руководством оранжевые вышли в финал Лиги Наций, выиграв группу во Франции и Германии и полуфинал в Англии. Однако в решающем матче команда Кумана уступила Португалии. За досрочное расторжение контракта со сборной Нидерландов "Барселона" заплатит компенсацию.