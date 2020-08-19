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Официально. Барселона объявила о назначении нового тренера

Испания
(3 голосов)

Легендарный защитник возвращается

Официально. Барселона объявила о назначении нового тренера
UA-Футбол
Новина українською

Испанская "Барселона" объявила о назначении на должность тренера известного голландского специалиста Рональда Кумана. Контракт подписан на два года.

Как известно, Куман выступал за "Барселону" в качестве игрока с 1989-го по 1995-й. Вместе с блаугранас он четыре раза выигрывал чемпионат Испании, по одному разу Кубок Испании и Кубок Чемпионов. Именно его гол в финале против "Сампдории" позволил "Барселоне" впервые стать сильнейшим клубом на континенте. Рональд является чемпионом Европы 1988 года в составе национальной сборной Нидерландов. Он вошел в историю как самый результативный защитник - 253 гола в 763-х матчах!

Тренерскую карьеру начал в 1997 году. В сезоне 1998-99 работал помощником в "Барселоне", после чего год тренировал дубль каталонского клуба. Затем были "Витесс", "Аякс", "Бенфика", ПСВ, "Валенсия", АЗ, "Фейеноорд", "Саутгемптон" и "Эвертон".

Как тренер он выигрывал чемпионат Нидерландов с "Аяксом" и ПСВ, национальный суперкубок с АЗ и "Бенфикой", Кубок Испании с "Валенсией".

С 2018-го возглавлял сборную Нидерландов. Под его руководством оранжевые вышли в финал Лиги Наций, выиграв группу во Франции и Германии и полуфинал в Англии. Однако в решающем матче команда Кумана уступила Португалии. За досрочное расторжение контракта со сборной Нидерландов "Барселона" заплатит компенсацию.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
FCB

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Комментарии (41)
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Запорізьке Торпедо (zp)
19.08.2020 в 14:57
тренер опытный, но без особых результатов. такое чувство, что они играют в голландский карго-культ. типо если пригласить любого голландца, то будет как при Кройфе или Райкарде
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0
0
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Говард (землянин)
19.08.2020 в 14:29
Динамовский сценарий.. Грабли те же.. Племя то же..
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0
-1
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MES QUE UN CLUB
19.08.2020 в 14:07
Он ведь классным защитником был. Может на первое время Пике подмени?
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+2
-2
Dr. House (Подолье)
19.08.2020 в 14:10
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+1
-2
avatar
Говард (землянин)
19.08.2020 в 14:11
Уж не хуже будет это точно
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+1
-2
avatar
nin-mir (Запорожье)
19.08.2020 в 13:50
И сразу же возникает вопрос, а стоило ли менять Кике Сетьена?
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+6
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.08.2020 в 14:03
Скунс уже объяснил, и объяснит еще.Причем при любом повороте дела. За что мы его и любим.
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+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.08.2020 в 13:50
Приход Кумана в команду ожидаю с интересом. Там те еще Авгиевы конюшни. Посмотрим.
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+3
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.08.2020 в 13:51
Не приход никого в отстойный и позорный Реал ожидаю с не меньшим интересом. Там плесень и застой такой, что аж воняет...
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+1
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.08.2020 в 13:54
Ну ты бы уже не мычал, после того как FCB стала FC PornoStar
+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.08.2020 в 14:01
Позорный??? Ты ничего не перепутал??? Уважаемый П. и З. Как-то неловко тебе напоминать про недавние 2-8. Кто тогда приплыл? Ну да ничего, тихая амнезия лучше, чем буйное помешательство Хотя, говорят, тяжелее лечится. В любом случае - мы с тобой. Хотя от тебя немного и прих.... нет не так. Хотя не всегда тебя понимаем.
+3
-1
avatar
Говард (землянин)
19.08.2020 в 14:09
Думаешь Куман Геракл? Ну-ну.. В конюшнях это ладно, а в дворце кто дерьмицо то приберёт? Тут нужен титан. )
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.08.2020 в 13:49
Вижу на ветке, посвященной великой Барселоне 13 комментариев... И это одни лишь слёзы, зависть и грязь в сторону Барселоны. Просмотрел по погремухам... А.. Всё понятно.. Фанаты позорного Реала прицокали.. Тогда понятно, почему в каждом комментарии злоба и зависть к великой Барсе... У Реала аж 32 дармоеда, которые причастны к первой команде. И этот заплесневелый отстойник Перес пока разгонять не собирается.А ведь весь этот реаловский сброд на миллиард евро тянет... Т.е., великая Барса обновляется, а Реал в застое. Это и бесит оленей... Ладно, олени, расскажу вам кое-что про Кумана. Ну, во-первых, компенсацию за Кумана заплатит сам Куман и частично Барса. В контракте указано, что Куман из своей зарплаты в ФК Барселона возместит свой уход Нидерландской ФФ. Тут некий олень из Харькова хочет узнать, каким же будет Куман в Барсе. Рассказываю..Жесткий и требовательный! На уровне характера прямолинеен и жесток, что касается выполнения своих обязанностей игроком на футбольном поле и тренировках. Если с игроком у него нет проблем, Куман приветлив и общительный. Если кто-то переступает красную линию, обозначенную Куманом, он этого игрока выводит из состава, чтобы защитить команду от токсичных отношений. Например, так у него было в Валенсии с Канисаресом, Альбельдой и Ангуло. Скорей всего, Куман возьмет себе в помощники Альфреда Шрёдера. В прошлом году он руководил Хоффенхаймом, а ещё ранее был помощником Тен Хага в Аяксе. Кстати, именно Шрёдера все называют творцом успеха Аякса, когда они размазали на Бернабеу Реал 1-4.
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0
-5
metall5291 (Kharkiv)
19.08.2020 в 13:56
Привет несравненный инклюзивный аналитик. Вижу у тебя там "all inclusive" и про Реал, и про Харьков. Переса забыл - как же так. Он был и будет главным за кадром. Вот только про родную Шепетовку (или Фастов) ни слова. Работай.
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+4
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.08.2020 в 13:57
Великость проявляется в четырёх последних вылетах из ЛЧ с общим счётом 2:18? Так это уровень соседнего с Каталонией государства- Андорры
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+4
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
19.08.2020 в 14:08
дуріане куман й провалився з Валенсією сезон 2007-2008, Куман, після успішного тренера Кіке Санчеса Флореса (саме з ним Валенсія грала з Шахтарем у ЛЧ 2006-2007 і брала бронзи Ла Ліги) став тренером "Чес", усі з надією сподівалися, хо ч на повторення таких ж результатів (ЛЧ, бронза, поборотися з Реалом і Барсою), натомість Ронік СПУСТИВ ВАЛЕНСІЮ на 15 місце (про єврокубки ніхто вже не думав), а те що він виграв у тому ж сезоні Кубок Іспанії (мала втіха), так такий клуб "угробить" а потім та ж сама штука ПОВТОРИЛАСЯ у Ередівізіє 2009-2010 з АЗ Алкмаар (не чужими Куману) узяв ДІЮЧОГО ЧЕМПІОНА (склад чемпіонський після Луї Ван Гаала залишився той ж) і ВІДЗНАЧИВСЯ 11 МІСЦЕМ після 1-го кола (керівництво АЗ вирішило не тягнути кота за я@ця, не випробовувати долю - і погнали ЛЕТУЧОГО ГОЛЛАНДЦЯ, Дік Адвокаат прийшовши рятувати потопаючий АЗ, за 2 коло фінішував на 5 місці (КУЄФА)
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+3
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
19.08.2020 в 14:12
дуріане, НИЗКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КЛУБІВ (ГРАНДІВ) на собі відчули ТРЕНЕРСЬКИЙ ХИСТ кумана тож не треба нам "заливати" про "переваги" цього ЛЕТУЧОГО ГОЛЛАНДЦЯ
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
19.08.2020 в 13:47
В Барсе не плохой молодняк. Дивная картина, что даже в ла лиге пылят одни старперы. А молодняк либо на лавке, либо во второй команде. Двигать дедушек куману придется. Либо дедушки во главе с меськой его сожрут.
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+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.08.2020 в 13:52
Какой неплохой? Это раньше Ла Масия выдавала хороший продукт, а сейчас кто? Фати , Пуч и Араужо. И всё.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
19.08.2020 в 14:05
а ты хочешь молодых талантов на два состава?? фати хоть на заменах. но играл. Араужо и Пуча вообще в конце чемпа в пару игр засветили.
+1
0
Dr. House (Подолье)
19.08.2020 в 14:25
А раньше: Пуйоль, Пике, Хави, Иньеста, Бускетс, Васкес. А сейчас?
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.08.2020 в 13:45
Будет в Примере противостояние: бывший лучший защитник мира против бывшего лучшего хава мира. А на самом деле получится очередная Тьяго Мотина)))
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
19.08.2020 в 13:47
Ну, на лучшего защитника в мире Куман никак не тянет. Медленнный он был..
Ответить
+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.08.2020 в 14:00
В его времена скорости были не такие как сейчас
+1
0
Comment06 (Украина)
19.08.2020 в 13:39
Свеж в памяти пример, когда в 2012г главный тренер другой сборной(Украины) такой же легендарный футболист(О.Блохин) вдруг бросил сборную ради длинного рубля от топ клуба( Динамо), с треском провалил два чемпионата Украины(3е и 4е место) и с позором уволен. Такие кульбиты не красят даже Кумана!
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+4
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
19.08.2020 в 13:28
зразу скажу, тренер Куман з Валенсією та АЗ Алкмаар (ОСОБЛИВО) і Саутгемптоном та Евертоном просто ПРОВАЛИВСЯ (звісно, шепетівський олень кинеться "вимальовувати" його, як найкращого тренера для Барселони, придбання на "мільйон", свій з блаугранас...безперечно ДУРіану видніше кого там у Барселону притягає Барт'МЕУ були "динамівські" серця тепер от барселонські...одні і ті ж граблі
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
19.08.2020 в 13:21
У кумана колотуха была ого-го.. Меське как отвесит подсрачник, тот сразу с синей опой забегает:)
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+4
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
19.08.2020 в 13:30
oda1979 (Запорожье) прямісінько в точку
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.08.2020 в 13:21
Интересно будет посмотреть, что сможет Куман. На "мягкого" и мягкотелого он не похож. Сработается ли он с руководством Барсы - вопрос интересный.
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+3
-1
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Говард (землянин)
19.08.2020 в 14:15
Он уже "мягок" тем, шо он свой.. Ты понял о чём я.
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.08.2020 в 13:09
Красавчики, заодно и сборной Украины перед Евро 2021 услуга, подразвалили сборную Голландии
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+7
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.08.2020 в 13:18
Павелко попросил Переса, а тот всекупил
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+7
-1
Algrab (Костопiль)
19.08.2020 в 13:36
+4
0
Ol-g (Одесса)
19.08.2020 в 13:03
Так себе.
Ответить
+3
-1
Dr. House (Подолье)
19.08.2020 в 12:48
Куман как игрок был очень классным. Как тренер он такой себе. Если сможет сделать перестройку и быть независимым тренером, то может что-то и получится. Если ляжет под Месси, то через год опять сборную будет тренировать.
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+8
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
19.08.2020 в 13:04
"как тренер он такой себе" - единственное, с чем не согласен, его сб.Нидерланды смотрится очень даже сильно!но плюсую!
Ответить
+2
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.08.2020 в 13:10
Да там поколение футболистов очень хорошее подросло, одна оборона чего стоит - Ван Дейк и Де Лихт. И то с таким составом они умудрились не взять Лигу Наций.
+4
-1
Alex.696 (Немирів)
19.08.2020 в 13:10
Клубна кар'єра тренера Кумана - ніяк не занесеш в позитив.
+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.08.2020 в 13:18
Думаю, там скорее Месси "ляжет", или уйдет как обиженный мальчик. Куман - не тот персонаж. Одним словом -посмотрим.
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+4
-1
prockop4uck (Киев)
19.08.2020 в 12:35
Олень, заряжай!
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+10
-2
Algrab (Костопiль)
19.08.2020 в 13:37
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+3
-1


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