Луис Суарес может продолжить карьеру в Аяксе

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может продолжить карьеру в Нидерландах.

По информации журналиста Энсо Оливейры, вернуть 33-летнего футболиста хочет "Аякс". Амстердамский клуб сделает предложение по уругвайцу, однако всё будет зависеть от самого Луиса и "Барселоны".

Суарес защищал цвета "Аякса" с 2007 по 2011 год. С ним в составе клуб стал чемпионом Нидерландов и обладателем национального Кубка. Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена расстаться с форвардом.

Луис выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне-2019/2020 принял участие в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.