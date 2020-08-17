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Луис Суарес может продолжить карьеру в Аяксе

Испания
(2 голосов)

Ранее он уже играл за амстердамцев

Луис Суарес может продолжить карьеру в Аяксе
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может продолжить карьеру в Нидерландах.

По информации журналиста Энсо Оливейры, вернуть 33-летнего футболиста хочет "Аякс". Амстердамский клуб сделает предложение по уругвайцу, однако всё будет зависеть от самого Луиса и "Барселоны".

Суарес защищал цвета "Аякса" с 2007 по 2011 год. С ним в составе клуб стал чемпионом Нидерландов и обладателем национального Кубка. Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена расстаться с форвардом.

Луис выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне-2019/2020 принял участие в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.

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В статье: Аякс (Амстердам) Луис Суарес Барселона
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Комментарии (2)
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sam (Дніпро)
17.08.2020 в 16:23
Было бы интересно. Хочу снова видеть сильный Аякс в ЛЧ.
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Dr. House (Подолье)
17.08.2020 в 16:09
Ось йому ще рано йти на пенсію чи повертатися в Аякс догравати. Ще є швидкість, відчуття голу, цілеспрямованість. В Італії із атакуючим нині футболом йому було б зараз саме те.
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