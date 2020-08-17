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Реал хочет уговорить Бэйла уйти

Испания
(1 голосов)

Но согласится ли валлиец

Реал хочет уговорить Бэйла уйти
Новина українською

"Реал" не оставляет надежд расстаться с одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Гаретом Бэйлом, сообщает Marca. Форвард не входит в планы главного тренера Зинедина Зидана и сам неоднократно давал понять, что не хочет выкладываться на поле и готов досидеть в запасе "Реала" до конца контракта.

Мадридский клуб вынужден был связаться с представителем Бэйла Барнеттом, который считается одним из самых влиятельных футбольных агентов.

Нынешний контракт Бэйла истекает летом 2022 года. Валлиец перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за рекордные на тот момент 100 миллионов евро.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Говард (землянин)
17.08.2020 в 19:03
Бейлу респект! Красавец!
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 18:38
На колени станьте перед ним... Какие глупые... По условиям контракта отстегните Бейлу по 17 млн. евро в год чистыми и пусть паренек себе играет в гольф... Не мешайте ему жить...
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
17.08.2020 в 18:42
оленю: 2-8, прийняв?
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+1
-1


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