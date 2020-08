Барселона теряет основного вратаря на три-четыре месяца

Основного вратаря "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена в ближайшее время ожидает операция.

По данным официальной пресс-службы каталонцев, у немецкого стража ворот давние проблемы с подколеным сухожилием. Испанские СМИ сообщают, что тер Штеген пропустит от трех до четырех месяцев.

‼️ MEDICAL NEWS@mterstegen1 will undergo surgery on his right patellar tendon.

We hope to see you back on the pitch soon!