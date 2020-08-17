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Барселона теряет основного вратаря на три-четыре месяца

Испания
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Очередные проблемы каталонцев

Барселона теряет основного вратаря на три-четыре месяца
UA-Футбол
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Основного вратаря "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена в ближайшее время ожидает операция.

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По данным официальной пресс-службы каталонцев, у немецкого стража ворот давние проблемы с подколеным сухожилием. Испанские СМИ сообщают, что тер Штеген пропустит от трех до четырех месяцев.

В прошедшем сезоне Марк-Андре отыграл 46 матчей, в которых пропустил 50 голов. Восемь из них были в игре против "Баварии".

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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