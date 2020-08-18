Официально: Реал Сосьедад подписал Давида Сильву

Давид Сильва возвращается в Испанию. Теперь он будет защищать цвета "Реала Сосьедад".

Читайте также Лацио может отменить трансфер Сильвы. Давид ищет другие варианты

Опытный полузащитник перешел на правах свободного агента. Долгое время он вел переговоры с "Лацио", однако испанская сторона неожиданно опередила "орлов".

Последние десять лет Сильва провел в составе "Ман Сити". В Испании защищал цвета "Валенсии".