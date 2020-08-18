Испания
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Официально: Реал Сосьедад подписал Давида Сильву
Неожиданное решение
Давид Сильва возвращается в Испанию. Теперь он будет защищать цвета "Реала Сосьедад".
Опытный полузащитник перешел на правах свободного агента. Долгое время он вел переговоры с "Лацио", однако испанская сторона неожиданно опередила "орлов".
ℹ️ COMUNICADO OFICIAL | La Real ficha a @21LVA #OngiEtorriDavid #AurreraReala ⬇️https://t.co/VUhnkejRWW— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 17, 2020
Последние десять лет Сильва провел в составе "Ман Сити". В Испании защищал цвета "Валенсии".
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