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Официально: Реал Сосьедад подписал Давида Сильву

Испания
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Неожиданное решение

Официально: Реал Сосьедад подписал Давида Сильву
UA-Футбол
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Давид Сильва возвращается в Испанию. Теперь он будет защищать цвета "Реала Сосьедад".

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Опытный полузащитник перешел на правах свободного агента. Долгое время он вел переговоры с "Лацио", однако испанская сторона неожиданно опередила "орлов".

Последние десять лет Сильва провел в составе "Ман Сити". В Испании защищал цвета "Валенсии".

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В статье: Давид Сильва Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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