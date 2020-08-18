Валенсия опровергла слухи о финансовых проблемах

"Валенсия" опровергла слухи о своих финансовых проблемах. Накануне сообщалось, что клуб не может выплатить зарплату футболистам за вторую часть сезона-2019/2020 и вместо денег игрокам предложили долговые расписки (векселя).

"Столкнувшись с новыми слухами и фейковыми комментариями, которые стремятся создать путаницу, необходимо пояснить, что информация о возвращении клубом предоставленных в кредит € 38 млн главному акционеру не соответствует действительности.

Напротив, акционер перечислил клубу новую сумму с целью помочь команде в текущих условиях падения доходов в результате серьёзного экономического кризиса, вызванного COVID-19", — говорится в заявлении клуба в официальном "Твиттере".

В минувшем сезоне "Валенсия" заняла 9-е место в чемпионате Испании.