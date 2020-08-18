  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Абидаль покинул пост спортивного директора Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Абидаль покинул пост спортивного директора Барселоны

Испания
(1 голосов)

На этой должности он провел два года

Абидаль покинул пост спортивного директора Барселоны
Новина українською

"Барселона" объявила об уходе Эрика Абидаля с поста спортивного директора.

"Клуб хотел бы поблагодарить Эрика Абидаля за его профессионализм, преданность делу, самоотверженность и позитивный характер его отношений со всеми членами семьи сине-гранатовых", — говорится в сообщении.

Напомним, после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов каталонский клуб начал проводить реструктуризацию основной команды. Ранее "Барселона" объявила об отставке главного тренера Кике Сетьена.

Абидаль занимал пост спортивного директора "Барселоны" с 2018 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эрик Абидаль Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 19:20
ЛеоМессі - "легенді" прийшов кінець треба й честь знати пора на вихід...
Ответить
+3
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
18.08.2020 в 18:46
Наступним піде Мессі.
Ответить
+3
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 19:19
Ответить
+2
-1
avatar
Инспектор ( )
18.08.2020 в 18:12
Моське дай банан, чтобы он не плякать
Ответить
+4
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.08.2020 в 18:56
Это что, из сказки Слон и Моська? Жюв, а почему ты вот уже третий день в истерике? Что с тобой случилось? Олени из костопиля и винницы не принимают в своё стадо?
Ответить
+1
-4
avatar
Говард (землянин)
18.08.2020 в 19:08
Не в стадо, а ПЕДРИДАРИУМ.
0
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 19:11
я думав, що за один когось мені нагадує був фільм 1986 р - Говард-утка так це ти мерзенна шваль, підбутильковате чмо - Говард-качур, скажи а...
+2
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 19:16
одарка і говард - збоченці з барсодрочарні вона з РУКОЮ ПЕРЕСА а він (качур) з двома "образованиями" качур долбить свою курочку ЯКА ТАМ МОРАЛЬ У ЦИХ ПУТАЛОН...
+2
-1
avatar
Говард (землянин)
18.08.2020 в 19:38
чапа пдр п н х
0
-2
avatar
Говард (землянин)
18.08.2020 в 17:57
Ему бы бль на пальме бананы собирать, а он спортдиром у Барсы был.. ох уеть не встать. Вот она участь всех поджидков. Чуть шо, сразу крайний и любэзно пинком под зад. А жиды белые и пушистые.
Ответить
0
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 19:18
Говарде скажи а...
Ответить
+2
0
avatar
Говард (землянин)
18.08.2020 в 19:41
Х..й тобі на!
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...