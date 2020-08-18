Абидаль покинул пост спортивного директора Барселоны

"Барселона" объявила об уходе Эрика Абидаля с поста спортивного директора.

"Клуб хотел бы поблагодарить Эрика Абидаля за его профессионализм, преданность делу, самоотверженность и позитивный характер его отношений со всеми членами семьи сине-гранатовых", — говорится в сообщении.

Напомним, после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов каталонский клуб начал проводить реструктуризацию основной команды. Ранее "Барселона" объявила об отставке главного тренера Кике Сетьена.

Абидаль занимал пост спортивного директора "Барселоны" с 2018 года.