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Тер Штеген успешно перенес операцию на колене

Испания
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Он пропустит около 2,5 месяцев

Тер Штеген успешно перенес операцию на колене
Новина українською

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген успешно перенёс операцию на колене, игрок пропустит около двух с половиной месяцев, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Операцию проводил доктор Рамон Кугат. Отмечалось, что хирургическая процедура — мера предосторожности, которая поможет предотвратить дальнейшие проблемы со связками в правом колене.

В текущем сезоне 28-летний немецкий вратарь принял участие в 46 матчах за "Барселону" во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей, а в 17 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт тер Штегена с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость немецкого футболиста оценивается в € 72 млн. Ранее "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов, проиграв "Баварии" в 1/4 финала турнира со счётом 2:8.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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