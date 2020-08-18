Рональд Куман уже приземлился в Барселоне

Вчера каталонская "Барселона" объявила об уходе Кике Сетьена. В ближайшее дни будет назначен его преемник.

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Вероятно, что данный пост займет Рональд Куман. Сегодня он был замечен в аэропорту Барселоны. Есть вероятность, что о его назначении будет объявлено в ближайшее время.

???? — Ronald Koeman arriving at the El Prat airport. pic.twitter.com/UTSqeRvQ1c — bu (@BUclipsandvids) August 18, 2020

На данный момент, Куман - тренер сборной Нидерландов. Он вывел команду на чемпионат Европы, где следующим летом они должны сыграть со сборной Украины.