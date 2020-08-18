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Рональд Куман уже приземлился в Барселоне

Испания
(2 голосов)

Сегодня он может стать тренером вице-чемпиона Испании

Рональд Куман уже приземлился в Барселоне
UA-Футбол
Новина українською

Вчера каталонская "Барселона" объявила об уходе Кике Сетьена. В ближайшее дни будет назначен его преемник.

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Вероятно, что данный пост займет Рональд Куман. Сегодня он был замечен в аэропорту Барселоны. Есть вероятность, что о его назначении будет объявлено в ближайшее время.

На данный момент, Куман - тренер сборной Нидерландов. Он вывел команду на чемпионат Европы, где следующим летом они должны сыграть со сборной Украины.

Также есть вероятность, что его место в Голландии займет Арсен Венгер.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (2)
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Говард (землянин)
18.08.2020 в 20:17
Куман уже приземлился... Вот он уже идёт по залу аэропорта.. Счастливый Куман дал встречному мальчику конфетку.. Мальчик доволен. Вот он уже садится в клубное авто.. авто трогается.. Куман машет народу рукой.. Это рука Переса? часть пиплов плачет.. часть смеётся.. Бартомеу потирает руки.. Всё, Куман на базе.. идёт по коридору.. Снова даёт встречному мальчику конфетку.. темнокожий мальчик Ансу в недоумении, но конфетку всё же берёт.. по привычке.. Пресс-конференция.. сказали.. задали.. послали.. пожали.. вручили.. улыбнулись.. Все счастливы, все довольны.. Алграб в шоке.
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Говард (землянин)
18.08.2020 в 19:51
Хм.. А где же в конце статьи "Ещё раз напоминаем, шо на днях Барса проиграла Баварии в ЛЧ со счётом 2-8"? Разжаловать автора в протирателя "мышки" и монитора за сие упущение.
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