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Отец Давида Сильвы прокомментировал скандальный переход сына
Не самый лучший поступок испанца
Вчера ночью испанец Давид Сильва неожиданно для многих
"Лацио" не отреагировал негативно, когда им сообщили о договоренности с "Реалом Сосьедад". Да, у нас были контакты с "Лацио", как и другими клубами. Никаких договоренностей не было.
Давида удивила реакция клуба, каждый может думать, что угодно, но переговоры с "Лацио" вел наш агент. Я не понимаю, почему говорят о человеческих качествах", - приводит слова Фернандо Хименеса Radio Marca Donostia.
В двух словах - Давид несколько недель вел переговоры с "Лацио", но в последние дни не выходил на связь клубом. Итальянские СМИ уверяют, что полузащитник был готов к переезду в Рим, но его жена настаивала на возвращении в Испанию.
Напомним, что последние десять лет Давид защищал цвета "Манчестер Сити".