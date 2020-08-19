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Бартомеу – про роль Месси при Кумане и потенциальный трансфер Лаутаро Мартинеса

Испания
(1 голосов)

Еще несколько деталей от руководства

Бартомеу – про роль Месси при Кумане и потенциальный трансфер Лаутаро Мартинеса
Новина українською

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси получит ведущую роль при новом наставнике. Также босс испанского гранда прокомментировал возможный переход Лаутаро Мартинеса из миланского "Интера". Цитирует Бартомеу Marca.

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"Я разговаривал с Куманом. Рональд сказал, что Месси будет столпом его проекта. У Лионеля контракт до 2021 года. Я часто разговариваю с аргентинцем. Он номер один в мире. Сейчас мы все разочарованы, но новый проект мотивирует нас".

"Мы вели переговоры с "Интером" по поводу трансфера Лаутаро Мартинеса до локдауна. Переговоры были прерваны, когда соревнования возобновились. Мы еще переговорим с Куманом по поводу этого".

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Интер (Милан) Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Лаутаро Мартинес
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Источник:
Marca

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Комментарии (8)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
19.08.2020 в 11:46
Чи то Бармалєй бреше, чи то Куман наробить справ перед виборами президента-доб'є Барсутренери змінюються, але стовп залишається той самийможливо пора змінити і стовп, а то в середині вже давно трухлявий
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+4
0
neutral fan (White Church)
19.08.2020 в 11:45
Якщо все добре складеться, то Куман може успіть попрацювати і в Барселоні, і успіть повернутись в збірну до Ч Є)
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+3
0
Dr. House (Подолье)
19.08.2020 в 10:32
В связи с переходом Кумана из сборной в FC PornoStar сразу вспоминаются два подобных случая: Блохина из сборной Украины в ДК и Лопетеги из сборной Испании в РМ. Чем это закончилось для сборных, клубов и самих тренеров вы все помните.
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+6
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.08.2020 в 10:37
Было бы неплохо , чтобы для FCPS и для сборной Голландии, как нашего соперника на Евро, это закончилось бы также))).
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+6
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
19.08.2020 в 12:20
куман - блохін№2 ( пригадайте 2012 р і нинішні заяви "героя" 2014 блохіна про ДК і суркіса про блохіна (те, як блохін без докорів сумління "неустойку" вимагав)... що ж ЦИРК ПОЇХАВ - ІДІОТИ ЗАЛИШИЛИСЯ... (ПУТАЛОНАМ ТАКОГО ТРЕНЕРА Й ТРЕБА - 2:9 не за горами)
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0
0
prockop4uck (Киев)
19.08.2020 в 10:30
Здесь восьмиочковый олень ещё не пробегал?
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+6
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.08.2020 в 10:34
Ща будет))). На спринцевание пошёл
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+6
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
19.08.2020 в 12:15
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0
0


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