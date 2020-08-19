Бартомеу – про роль Месси при Кумане и потенциальный трансфер Лаутаро Мартинеса

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси получит ведущую роль при новом наставнике. Также босс испанского гранда прокомментировал возможный переход Лаутаро Мартинеса из миланского "Интера". Цитирует Бартомеу Marca.

"Я разговаривал с Куманом. Рональд сказал, что Месси будет столпом его проекта. У Лионеля контракт до 2021 года. Я часто разговариваю с аргентинцем. Он номер один в мире. Сейчас мы все разочарованы, но новый проект мотивирует нас".